省港盃｜港足遣U23班底出戰　8超齡球員爭決選3席　安永佳或遇新鵬城隊友 (12:46)

上屆互射12碼飲恨無緣三連霸的港足，今屆先在本月15日晚上7時半作客廣州越秀山體育場踢首回合；22日回師主場出戰次回合，時間地點待定。足總公布的初選名單中，包括後衛亞歷斯祖、余煒廉、中場余在言、胡晉銘及前鋒劉智樂、史提芬彭利拿、艾華及安永佳8名超齡球員，當中3人將獲列決選。而安永佳倘入選，將有望與所屬球會、這次廣東隊主要班底深圳新鵬城的隊友較量。

初選名單其餘球員均為2002年或以後出生，包括已具備大港腳上陣經驗的周子謙、馬希偉、黃皓雋、趙聡悟及吳宇曦。3名於海外升學的球員，包括赴英的後衛曾以行，以及赴美的後衛曾樂圖和前鋒劉家喬亦獲徵召。至於標準流浪中場李呈和傑志中場李兆軒，同以U18球員姿態入選。

此外，中國香港女子足球代表隊將在本月14日下午3時半在廣東省足球訓練基地出戰第6屆女子省港盃，續為首次封后而戰。

港足第43屆省港盃37人初選名單

守門員：龐焯熙（均業北區）、鍾凱文（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、潘尚希（理文）

後衛：亞歷斯祖*（東方）、黎皚韜、林澔希（港會）、甘智健（傑志）、嚴啟倬（九龍城）、陳潤潼（冠忠南區）、周子謙、羅焯熙（理文）、宋紘毅（大埔）、曾樂圖、曾以行、余煒廉*

中場：李呈（標準流浪）、劉君正（均業北區）、黃皓雋、余在言*（東方）、黃琛喆（港會）、李兆軒（傑志）、何瀧浩（九龍城）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘*（理文）、李樂謙（大埔）

前鋒：張廣然、劉智樂*（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦（東方）、馬斐、楊焯鈞（傑志）、艾華*、李小恆、史提芬彭利拿*（冠忠南區）、安永佳*（深圳新鵬城）、劉家喬

*超齡球員，決選名單將有三名超齡球員。