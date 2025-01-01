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網球｜錦織圭港網賽反勝卡查諾夫闖8強　世界排名將返前百位　「絕對是這一年最重大勝仗之一」 (23:11)

ATP 250級別的「中銀香港網球公開賽」元旦日（1日）在維多利亞公園上演單打次圈。35歲日籍名將錦織圭面對來自俄羅斯的3號種子卡查諾夫雖早段欠順，但憑凌厲後勁加上在場球迷助威，終激戰2小時9分鐘後以盤數2：1熱血反勝，晉級8強。將重返世界前100名的他形容，這次擊敗強敵為其捲土重來注下強心針，「無可否認，會是這一年其中一場最重大的勝仗」。

賽事受天雨影響延誤，頭場英國球手諾利以盤數2：1挫意籍球手蘇尼高的賽事下午1時開賽，屢次中斷下終在5時半才順利打完。而安排在第3場進行的卡查諾夫對錦織圭原定最早5時半開賽，終延至晚上8時才上演。

卡查諾夫首圈輪空下，前兩日先伙同鄉羅比夫在雙打連過兩關，今終在單打登場。兩人此前交手6次，錦織圭以4勝佔優。惟他開賽接連3次無壓力犯錯，首局即被卡查諾夫打破發球局；第8局回敬破發後，緊接第9局再於「刁時」兩次失誤斷送發球局，首盤先輸局數4：6。錦織圭次盤再於首局被破發，但及後在球迷的打氣助威下愈戰愈勇，在第4及第8局還以顏色，以6：3扳回盤數。兩人決勝盤連番拉鋸，錦織圭在第11局把握機會破發打破僵局，並再贏局數7：5，盤數反勝2：1晉級8強，將與諾利爭入4強。

世界排名曾高踞第4位的錦織圭近年受傷患困擾，現時排名僅第106位；這次擊敗排名第19位的卡查諾夫後，將肯定重返前百名。他賽後承認一度認為此戰無法取勝，慶幸次盤漸入佳境，並完成逆轉，「開局沒太理想、表現飄忽，但在次盤早段的正手擊球表現回穩。這場勝利是特別的，讓我注入信心，絕對是這一年其中一場重大勝仗」。

錦織圭在跟卡查諾夫的交手中收穫四連勝，他認為對方相比上次交手（2021年法網），底線抽擊能力更為穩健，「他已位列前20名一段時間，跟上次交手相比判若兩人，不過我很滿意自己的發揮」。

此外，年僅20歲的法籍4號種子費爾斯在單打次圈以直落兩盤7：6（9：7）、6：4擊退比利時籍的施索貝斯，8強面對同鄉阿歷山祖梅拿。這名上月曾出戰ATP新生代總決賽的新星稱雖昨晚因準備賽事未能歡度新年，但樂見以勝仗打響2025年頭炮，「昨晚10時半已回到牀上，但仍聽到深夜傳來的煙花聲。作為網球手難免要有犧牲，未能慶祝也沒大不了」。

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