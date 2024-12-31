英超︱曼聯隔11年主場首負紐卡素　艾摩廉認或需護級　車路士落敗少利物浦10分 (18:42)

魯賓艾摩廉此役重新將鋒將「福仔」拉舒福特納入大軍，但以海倫、阿密特迪亞路及約舒亞舒克斯攻堅，卻甫開賽4分鐘便因守將利辛度馬天尼斯走甩紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克，讓對方接應傳中輕易頂入今季第12個英超入球。19分鐘，身高1.75米的利辛度馬天尼斯又無法阻止身高1.86米的「喜鵲」中場祖連頓衝頂建功，而若非後者隊友中場辛度東拿利在31分鐘篤射中柱，「紅魔」已落後3球。

魯賓艾摩廉於33分鐘換走舒克斯，但並非調入福仔，而是換入中場明奈。曼聯其後攻勢改善，但海倫上半場的半單刀、下半場後衛哈利馬古尼、約羅的頭槌攻門，以及中場基斯甸艾歷臣的射門均無功而還下，球隊終在主場以兩球告負，亦是近6場聯賽第5次吞敗，將艾摩廉的領軍成績改寫為11戰4勝1和6負。

曼聯賽後名列第14，雖仍領前排尾三的葉士域治領前7分，但艾摩廉說：「我們對球迷必須坦白，我認為己隊或需護級。我須為此負責，因球隊未有改善，輸掉這麼多的比賽令我有點尷尬，但我們必須面對這困境。」他又回應會否改變其擅長的3-4-3陣式道：「我必須推銷我的想法。我沒有另一個。如果我改變，情況會更糟。」曼聯下場聯賽是下周一凌晨作客惡鬥榜首利物浦。

同日葉士域治藉前鋒利安戴納先在12分鐘以極刑先拔頭籌，後於53分鐘助攻倒戈車路士的中場奧馬利赫捷臣，爆冷以2：0勝出，也是這「升班馬」自1993年以來首在英超挫車路士，亦是球隊自2002年以來首在聯賽主場取勝。「藍戰士」賽後19戰續得35分排第4，已被少踢1場的利物浦拋離10分，但仍以3分領前升上第5的紐卡素。此外，阿士東維拉憑「壽星仔」前鋒奧尼屈堅斯傳射得手，主場以2：2打和白禮頓，賽後兩軍同是19戰分別得29和27分排第9和10位。

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