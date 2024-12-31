網球｜張德培寄語黃澤林躋身世界前列要素　「提升網球水平也要學習平衡生活」 (16:40)

曾於1994、1995及1997年三奪香港網球公開賽男單冠軍的張德培，今稱：「雖過去來港舉行演講活動，或參與洗髮水廣告，甚至只是過來參觀，但相隔一段時間重回舊地感覺挺不錯，高興能在這裏停留幾天並打網球。」張德培曾以17歲110日之齡在1989年法國公開賽封王，成為最年輕贏得大滿貫男單的球手，他盛讚本港網球發展正有助提升青少年實力，「我知道中國香港網球總會盡一切努力鼓勵球員，希望改進設施讓他們得到正確指導」。他又透露今午與港隊男單「一哥」黃澤林（Coleman）互動後，對方因主場出戰興奮得如小朋友到糖果店一樣，並向他寄語道：「為了成為世界最好的網球運動員之一，不僅需提升網球水平，也要學習生活中的平衡，包括處理媒體的關係、與贊助商打交道及與球迷的互動等。」

對於現今網壇的最大變化，已掛拍21年兼入選國際網球名人堂的張德培表示，整體球手的身材不斷變得壯實，更加需要身體對抗，不諱言稱：「難以再出現一名17歲的男孩贏得大滿貫冠軍！」惟他強調球網尺寸、球場規格及網球本身均沒有改變，球員仍能透過戰術影響比賽進程，「世上最好的網球運動員從來都不是最高或最魁梧，網球也需講求流動性和移動速度，包括僅身高1.7米的阿根廷籍好手舒華斯文（Diego Schwartzman）亦一度躋身世界前10」。

自從美籍名宿洛迪克（Andy Roddick）在2003年美國公開賽奪冠，已有21年再沒美籍球手在大滿貫男單掄元，張德培笑言有「四大原因」，「首先有瑞士籍名將費達拿（Roger Federer），其次有塞爾維亞籍星將佐高域（Novak Djokovic），之後是西班牙籍好手拿度（Rafael Nadal），另一位是英籍球手梅利（Andy Murray）」。但他表明近年美國隊擁有很多世界前100的球手，而現時位居世界第4的費利斯（Taylor Fritz）亦在今年美網打入決賽。此外，曾成為日籍球星錦織圭教練的張德培，也樂見這名朋友傷癒回歸，「如果他能繼續保持狀態，相信再次返回前50名，這對他來說是小菜一碟」。