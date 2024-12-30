明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱黃澤林港網賽偕韓將男雙首圈不敵俄雙星　明轉戰男單鬥商竣程 (23:15)

ATP 250級別的「中銀香港網球公開賽」在維多利亞公園展開正賽。20歲香港首席球手黃澤林（Coleman）今晚（30日）先伙韓將南智星出戰雙打首圈，並連續兩屆越級挑戰俄籍好手羅比夫／卡查諾夫，終。黃澤林明日將轉戰單打首圈，硬撼19歲國家隊新星商竣程。

黃澤林上屆ATP香港公開賽伙比利時球手波格斯，在雙打首圈惡鬥羅比夫／卡查諾夫，當時以直落兩盤2：6、4：6落敗。黃澤林／南智星面對單打排名第8的羅比夫及第19的卡查諾夫，受制於對手力量型打法，一度落後局數0：5，但黃澤林在小球迷大喊「Let’s go Coleman let’s go」助威下，第6局更以一記發球直接得分（Ace）破蛋，首盤輸局數1：6。黃澤林／南智星次盤雖首局即失掉發球局，但其後持續頑抗對方，終力戰以4：6惜敗，在為時53分鐘的比賽直落兩盤不敵對手。

儘管連續兩屆雙打敗予強敵羅比夫／卡查諾夫，黃澤林還是與拍檔保持笑容步離球場，賽後受訪稱這次對比上屆交手更快入局，作戰起來較為輕鬆，並為明日轉戰單打好好準備，「上屆感覺所有事都很新，這次再戰是不同的體驗。先戰雙打讓我適應場地、環境，有一段時間沒比賽，有機會回到家鄉比賽感覺榮幸，這是一項對我而言很特別的賽事」。他今仗多次利用發球威脅兩名世界前列強手，笑言是另一種成就感，「發球是我強項，他們已是世界前十幾名都接不到我發球，對我而言是肯定」。

男單世界排名第170名的黃澤林，明日轉戰單打硬撼排名高120位的商竣程；兩人今年10月曾在上海大師賽首圈交鋒，當時商竣程以局數6：4、6：4直落兩盤勝出。商竣程原定今伙加拿大籍的沙普華路夫出戰雙打，惟拍檔臨時因病退賽無緣亮相。至於單打首圈首日賽果，英國「一哥」諾利直落兩盤6：3、7：5擊退本月曾在ATP新生代決賽奪亞的美籍越南裔新星錢亮拿。美籍6號種子中島布蘭登則以6：7（4：7）、3：6、直落兩盤不敵意籍的蘇尼高。

相關報道：網球︱張德培訪港出席網球訓練班 分享經驗勉小將克服逆境

其他報道：意甲︱AC米蘭解僱主帥方辛卡　干斯卡奧傳接任　拿玻里追至與榜首阿特蘭大同分

其他報道：田徑︱中國百米飛人蘇炳添宣布明年全運會後退役　「為家鄉及粵港澳大灣區獻一份力量」

其他報道：英超︱曼城作客挫李城結束5場不勝　夏蘭特破入球荒剛當人父好事成雙

相關字詞﹕編輯推介 網球 體育 香港網球公開賽 黃澤林 羅比夫

上 / 下一篇新聞