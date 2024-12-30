網球︱黃澤林港網賽偕韓將男雙首圈不敵俄雙星　明轉戰男單鬥商竣程 (23:15)

黃澤林上屆ATP香港公開賽伙比利時球手波格斯，在雙打首圈惡鬥羅比夫／卡查諾夫，當時以直落兩盤2：6、4：6落敗。黃澤林／南智星面對單打排名第8的羅比夫及第19的卡查諾夫，受制於對手力量型打法，一度落後局數0：5，但黃澤林在小球迷大喊「Let’s go Coleman let’s go」助威下，第6局更以一記發球直接得分（Ace）破蛋，首盤輸局數1：6。黃澤林／南智星次盤雖首局即失掉發球局，但其後持續頑抗對方，終力戰以4：6惜敗，在為時53分鐘的比賽直落兩盤不敵對手。

儘管連續兩屆雙打敗予強敵羅比夫／卡查諾夫，黃澤林還是與拍檔保持笑容步離球場，賽後受訪稱這次對比上屆交手更快入局，作戰起來較為輕鬆，並為明日轉戰單打好好準備，「上屆感覺所有事都很新，這次再戰是不同的體驗。先戰雙打讓我適應場地、環境，有一段時間沒比賽，有機會回到家鄉比賽感覺榮幸，這是一項對我而言很特別的賽事」。他今仗多次利用發球威脅兩名世界前列強手，笑言是另一種成就感，「發球是我強項，他們已是世界前十幾名都接不到我發球，對我而言是肯定」。

男單世界排名第170名的黃澤林，明日轉戰單打硬撼排名高120位的商竣程；兩人今年10月曾在上海大師賽首圈交鋒，當時商竣程以局數6：4、6：4直落兩盤勝出。商竣程原定今伙加拿大籍的沙普華路夫出戰雙打，惟拍檔臨時因病退賽無緣亮相。至於單打首圈首日賽果，英國「一哥」諾利直落兩盤6：3、7：5擊退本月曾在ATP新生代決賽奪亞的美籍越南裔新星錢亮拿。美籍6號種子中島布蘭登則以6：7（4：7）、3：6、直落兩盤不敵意籍的蘇尼高。

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