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田徑︱中國百米飛人蘇炳添宣布明年全運會後退役　「為家鄉及粵港澳大灣區獻一份力量」 (19:26)

男子短跑100米亞洲紀錄保持者的國家隊名將蘇炳添昨（29日）宣布，將在明年11月於廣東、香港和澳門舉行的全運會後退役。這名生於廣東中山的35歲「飛人」又稱，「特別希望能夠為我的家鄉、為粵港澳大灣區貢獻自己的一份力量」。

蘇炳添昨在參加廣州市越秀區小北路小學的一個活動後透露，傷病和身體狀態問題令他缺席今夏的巴黎奧運，一度令他「想過放棄，但後來又覺得全運會在家門口舉辦，無論如何都希望能夠出現在賽場上，所以付出了很多的努力……將全運會作為自己體育生涯的一個句號」。

現為暨南大學體育學院副教授的蘇炳添又稱，目前身體情况良好，已可進行中等強度的訓練，「雖然可能沒辦法觸摸到太高強度，但是中等強度的訓練水平可以正常完成。如果自己的成績能夠給予廣東隊幫助，我肯定很願意出現在賽場上」。

蘇炳添在2021年舉行的東京奧運男子100米準決賽做出破亞洲紀錄的9.83秒，之後決賽亦以第6名衝線，創出中國人在這奧運項目的最佳成績，並與隊友在男子4×100米接力取得第4名，其後更因英國隊跑手違反反興奮劑條例，令國家隊遞補獲得銅牌，取得這奧運項目的歷來最佳成績。

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