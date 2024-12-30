意甲︱AC米蘭解僱主帥方辛卡　干斯卡奧傳接任　拿玻里追至與榜首阿特蘭大同分 (20:15)

AC米蘭中場雷恩達斯今仗於16分鐘先開紀錄，卻在7分鐘後被羅馬前鋒保羅戴巴拿扳平。倒戈「首都狼」的方辛卡其後於43分鐘因激烈投訴被球證拔紅牌趕出場，而兩軍終各一言和完場。方辛卡賽後驅車離開時向傳媒說：「是的，我正在離開米蘭。我剛得知被解除教練職務。這就是生活，它發生了。」他又透露從沒與包括會方高級顧問伊巴謙莫域在內的任何高層洽談。

51歲的方辛卡今夏入主米蘭，各賽事領軍24次取得12勝6和6負，包括近兩個月9場聯賽僅勝出3次。而盛傳接任的干斯卡奧球員時代曾效力拉素、帕爾馬及國際米蘭，擔任教練後的主要冠軍榮譽是曾率領波圖三奪葡超冠軍，現年50歲的他上季尾離隊。米蘭下場比賽是周六凌晨於沙特阿拉伯舉行的意超盃4強，對手是祖雲達斯，而另一場則由阿特蘭大對國際米蘭。

意甲今晨其餘賽事方面，拿玻里藉翼鋒拉斯柏度尼在79分鐘一箭定江山，主場以1：0勝威尼斯，賽後與榜首阿特蘭大同樣18戰得41分，但以較遜得失球屈居對方排次席。而祖雲達斯雖有中場卡夫蘭杜林梅開二度，但只能在主場與費倫天拿打和2：2，取得今季意甲第11次和波。祖、費兩軍賽後18戰同得32分列第5和6位。另曾效力拿玻里及祖雲的51歲意大利隊名宿簡拿華路，獲克羅地亞傳統勁旅薩格勒布戴拿模委任為新帥。

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