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英超︱曼城作客挫李城結束5場不勝　夏蘭特破入球荒剛當人父好事成雙 (17:28)

近况低迷的曼城，在昨晚（29日）英超憑艾寧夏蘭特打破入球荒，作客2：0擊敗李斯特城，結束聯賽5場不勝頹勢，賽後領隊哥迪奧拿踢爆這名挪威隊射手剛成為人父，好事成雙。

「藍月」21分鐘由沙雲奴補射先開紀錄，並取得加盟後開齋球，這名20歲巴西籍翼鋒於74分鐘左路傳中予夏蘭特迎頂破網，作客2：0挫李斯特城，中止聯賽5場不勝走勢，賽後19戰31分升上第5名；李城領隊雲尼斯達萊則領軍四連敗兼5場不勝。

夏蘭特此前4仗都未能入球，包括上仗主場被愛華頓逼和1：1射失12碼，今仗達成第500次領軍曼城的哥迪奧拿對球隊終重返勝軌感到解脫，更透露這名挪威隊射手的女友日前誕下一名孩子，「夏蘭特有時候會受到批評，這就是足球一部分。他上陣太多時間，難免會有疲態，而且日前他才首次成為父親，近日對他來說心情會很激動和興奮」。夏蘭特則稱縱使球隊近况不順，會抱着積極態度繼續向前。隨着曼城完成2024年最後一仗，英格蘭國腳翼鋒基亞利殊今年內都未能為藍月取得入球。

另邊廂，熱刺上半場有隊長孫興慜射失12碼，完場前被狼隊逼和2：2，近3仗只得1分且連續5場主場不勝，賽後19戰24分排11位，領隊普斯迪高路對連場不勝感到痛心，稱要為成績負上所有責任，設法為球隊走出困境。不過，中場占士麥迪臣及取得入球的比蘭莊臣，取得入球的比蘭莊臣，賽後被發現未受敗仗影響立即去看飛鏢比賽，因而受到網民批評。至於狼隊在新帥域陀彭利拿帶領下已3場不敗，賽後19戰16分排17位，韓國國腳黃喜燦早段先開紀錄，賽後在社交網發文，為濟州航空客機空難致哀。

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