英超︱利物浦作客5球大炒韋斯咸鞏榜首　沙拿兩傳一射締多項紀錄獲史諾讚超卓 (13:32)

利物浦今仗勢如破竹，30分鐘由路易斯迪亞斯先開紀錄，沙拿40分鐘巧妙傳予加普撞射得手，4分鐘後再個人射近柱入網，這對三叉戟為紅軍半場領先3：0，加上阿歷山大阿諾特下半場遠射建功，以及沙拿完場前助攻迪亞高祖達埋齋，終作客5：0大勝韋斯咸，賽後18戰45分高踞榜首，領先同日作客2：0勝愛華頓升上次席、多踢一場的諾定咸森林8分，以及排第3的阿仙奴9分，且各賽事已連續23場不敗，強勢迎接下月6日主場大戰曼聯的「雙紅會」。

沙拿今季上陣僅18場聯賽已入17球及13次助攻，除了在英超射手榜及助攻榜均列首位，並繼紅軍前射手蘇亞雷斯後，英超史上第2名球員上陣不足20場參與30個入球，且連續8季為紅軍參與20球以上，又超越個人上季上陣32場參與28球，以及助攻次數追平上季新高的13次；此外，他本月入球助攻各7次，亦打破蘇亞雷斯英超單月參與13球的紀錄；綜觀2024年，沙拿在英超共入29球及23次助攻，參與52球冠絕歐洲五大聯賽，而今季第8次單場入球兼有助攻，屬英超歷來第一人做到。

利物浦領隊史諾賽後大讚愛將：「過去6個月我聽過很多次沙拿與『超卓』這詞連繫，他完全值得有這個讚譽。他已經不會令人驚訝，因為大家都知道他的實力，而且除了入球還在很多方面努力幫助球隊。當沙拿去到危險位置，他的處理確實超卓，這是無可置疑。」

沙拿則稱現階段不會多想是否有機會贏得明年金球獎，「我腦海中唯一事情就是想為利物浦贏得英超冠軍」。至於續約一事上，他說：「離達成續約仍差很遠，但我不想通過傳媒透露進展而引起討論，現在我只會專注球隊，專注比賽。」