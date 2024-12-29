意甲︱國米作客派3蛋　58年來首連續5場不失球凱旋　阿特蘭大和波11連捷斷纜 (18:21)

國際米蘭此役上半場控制戰局，黃金機會是拿達路馬天尼斯在28分鐘小禁區叩關不中目標。下半場接戰至54分鐘，國米中場尼高路巴列拿右路傳中予中堅巴斯東尼頂入開齋；71分鐘，巴列拿照辦煮碗傳中予拿達路撞入，亦是這名27歲的阿根廷國腳繼上月初主場挫威尼斯後再度建功。

國米中場查漢奴古其後在78分鐘射入12碼，終令卡利亞里主場淨吞3蛋兼錄得四連敗，而國米則連續12場意甲不敗外，更自1966年11月20日挫AC米蘭後，再次連續5場作客不失球下勝出。今季聯賽第6次建功的拿達路說：「這入球對我相當重要，但國米能凱旋始終是最重要的。」國米完成今年比賽後，下場聯賽需至下月12日才主場碰威尼斯。

同日阿特蘭大於27分鐘被主隊拉素中場迪利巴斯魯抽射得手落後，卻藉應屆非洲足球先生盧卡文，在88分鐘助攻中場比斯安尼扳平1：1完場，惟意甲11連捷則告斷纜。另外，聯賽周二凌晨舉行兩場比賽，先是科木對萊切上演搶分大戰，後是另一護級球隊維羅納作客近况不俗的博洛尼亞。

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