乒乓︱世界乒聯發聲明澄清退賽罰款規則非最新出台　樊振東：上周才收到正式通知 (13:06)

樊振東和陳夢於上周五先後在微博發文，表示在巴黎奧運後身心俱疲，加上WTT最新規定若退賽要罰款，決定由上周一起退出世界排名及WTT往後所有國際賽。

相隔一日WTT發聲明，澄清有關罰款規則並非最新出台，稱4年前WTT成立以來已沿用至今，為確保頂級選手能夠參加WTT重要賽事，處罰不參賽球員旨在確保球迷、組織者、合作伙伴及轉播機構，「除了經核實的醫療原因，對其他退賽原因處罰，以維護競爭平衡，確保一致性及對所有參與者公平」。聲明亦解釋明年WTT手冊有數項重大更新，包括賽事結構、抽籤規模、比賽系統，以及確認加重罰款，並已收集球員意見及提前公布，讓球手更有效地規劃在球會的行程。WTT表示，對樊振東和陳夢的貢獻深表敬意，讚揚二人激勵了全球無數球迷和運動員，並最後提及日後將繼續歡迎二人及所有球員，重新回歸WTT賽事舞台。

樊振東事後再發文，表示仔細閲讀WTT的聲明後，補充不確定罰款新規定何時出現，但確定此前從未被官方告知退賽要罰款，直至上周才收到正式通知説明年起WTT會嚴格執行最新頒布的罰款規定，「感謝大家的關心，我深愛乒乓球運動，也衷心祝願國際組織越來越好」。此外，法國隊球手西蒙加斯在社交網發文，表示不接受WTT的聲明，認為新規則對球員毫無幫助，其隊友列布倫兄弟亦有留言表示支持。