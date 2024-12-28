明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

足球︱C朗獲環球足球兩獎　撐雲尼斯奧斯應奪金球獎　信同鄉艾摩廉可平息曼聯「風暴」 (18:25)

葡萄牙隊球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在環球足球頒獎典禮連奪兩獎，席上談及皇家馬德里翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞應該贏得今年金球獎，以及力撐同鄉教練魯賓艾摩廉可以將曼聯的「風暴」平息。

由阿聯酋主辦的環球足球頒獎禮今晨（28日）於迪拜舉行，皇馬成為大贏家共獲最佳球會等8獎，包括雲尼斯奧斯當選年度最佳球員及最佳前鋒；至於昔日「銀河艦隊」射手C朗則獲得歷史最佳射手以及中東聯賽年度最佳球員。

C朗今年在效力的沙特聯球會艾納斯及葡萄牙國家隊共上陣51場入43球，他在頒獎禮上評論雲尼斯奧斯失落今年金球獎並不公平，「因為他贏了歐聯冠軍，而且在決賽入球」。雲尼斯奧斯事後亦回應稱：「如果C朗說我是最佳，那我就是最佳球員」。

此外，這名39歲葡萄牙隊球星，以水族館比喻前東家曼聯今季低迷，暗指問題出自管理層，「就像水族館內的魚生病了，你把牠拿出來就會痊癒，但如果再把牠放回水族館還是會生病，曼聯的情况也是一樣，問題不在於教練」。他又透露將來希望成為一間大球會的班主。C朗又對同鄉的曼聯主帥艾摩廉投下信任一票，「他在我母會士砵亭做得非常出色，但英超聯賽是另一回事，是世上最具競爭力的聯賽。雖然風暴會持續，但遲早會結束，太陽將會升起，我祝願熱愛的球會曼聯今後一切順利」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 C朗 基斯坦奴朗拿度 環球足球頒獎禮 雲尼斯奧斯祖利亞 曼聯 艾納斯 魯賓艾摩廉 皇家馬德里

上 / 下一篇新聞