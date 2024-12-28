足球︱C朗獲環球足球兩獎　撐雲尼斯奧斯應奪金球獎　信同鄉艾摩廉可平息曼聯「風暴」 (18:25)

由阿聯酋主辦的環球足球頒獎禮今晨（28日）於迪拜舉行，皇馬成為大贏家共獲最佳球會等8獎，包括雲尼斯奧斯當選年度最佳球員及最佳前鋒；至於昔日「銀河艦隊」射手C朗則獲得歷史最佳射手以及中東聯賽年度最佳球員。

C朗今年在效力的沙特聯球會艾納斯及葡萄牙國家隊共上陣51場入43球，他在頒獎禮上評論雲尼斯奧斯失落今年金球獎並不公平，「因為他贏了歐聯冠軍，而且在決賽入球」。雲尼斯奧斯事後亦回應稱：「如果C朗說我是最佳，那我就是最佳球員」。

此外，這名39歲葡萄牙隊球星，以水族館比喻前東家曼聯今季低迷，暗指問題出自管理層，「就像水族館內的魚生病了，你把牠拿出來就會痊癒，但如果再把牠放回水族館還是會生病，曼聯的情况也是一樣，問題不在於教練」。他又透露將來希望成為一間大球會的班主。C朗又對同鄉的曼聯主帥艾摩廉投下信任一票，「他在我母會士砵亭做得非常出色，但英超聯賽是另一回事，是世上最具競爭力的聯賽。雖然風暴會持續，但遲早會結束，太陽將會升起，我祝願熱愛的球會曼聯今後一切順利」。