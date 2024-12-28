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網球｜黃澤林香港公開賽再遇商竣程　赴西班牙備戰新賽季　明年續衝世界前百位 (17:23)

ATP 250級別的「中銀香港網球公開賽」後日（30日）將在維多利亞公園展開正賽。20歲香港首席球手黃澤林（Coleman）今屆續以外卡參戰，首圈將硬撼上屆打入4強的國手商竣程。黃澤林透露早前在西班牙備戰新賽季獲益良多，這次主場出戰以8強為目標，明年則放眼躍升世界前100位，以及力爭亮相大滿貫正賽。

目前世界排名第170位的黃澤林，今年主要征戰ATP挑戰賽，3月從晉級邁阿密公開賽正賽，以及憑外卡出戰10月的上海大師賽；另排名曾在9月升上新高的第128位。回顧今季表現時，他透露在賽季尾聲稍顯倦態，希望汲取經驗後，明年再向躋身世界前100位的目標邁進，「打了一整季ATP賽事，令我更清楚自己打法，知道自己有什麼要進步，才可更上一層樓。去年訂下目標升上前100位，來年仍是以此為目標，也希望能夠打入大滿貫正賽」。

黃澤林休季期間回到西班牙拿度網球學院訓練2至3周準備新賽季，其間與數名排名前60位球手對練，「去西班牙目的希望和不同類型球手練習。這次能與蘇尼高（意籍球手）和一些西班牙球手練習，他們每個都很好，感覺受惠不少」。

賽事抽籤出現戲劇性一幕，賽會因電腦故障改以人手抽籤，擔任抽籤嘉賓的國手商竣程結果抽中黃澤林作為首圈對手。巧合地兩人曾在上海大師賽首圈碰頭，當時黃澤林在抽籤儀式中抽中對方，該仗終由商竣程直落兩盤勝出。黃澤林深信這次佔主場之利有助提高勝算，「要相信自己能贏。上次我輸了，但其實差距很少，第2盤曾領先。不過每次都不知會發生什麼事，很期待跟對方較量」。商竣程盛讚黃澤林總是笑容滿面、在場上充滿激情。兩人的勝方16強將面對來自西班牙的7號種子柏度馬天尼斯或外圍賽球手。

上屆香港公開賽以外卡身分躋身4強的商竣程，今年9月在成都公開賽迎來首項ATP巡迴賽錦標，世界排名更躍升至第51位。他認為每次比賽都是全新挑戰，「去年成績讓人鼓舞，但不能因此保證今年也可以入4強，還是要持續努力」。這名19歲國家隊新星休季期間受眼部感染，本月中在ATP新生代總決賽止步分組賽，他稱目前狀况已無大礙，可如常應戰。

此外，黃澤林今屆將伙韓國球手南智星出戰雙打，前者連續兩屆首圈抽中硬撼兩名俄籍好手羅比夫／卡查諾夫。

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