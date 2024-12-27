乒乓｜樊振東與陳夢退出世界排名　稱無力承受世界乒聯不參賽就罰款新規則 (19:15)

27歲的樊振東和30歲的陳夢已通知國際乒聯（ITTF）和WTT，從本周一起將退出單打、雙打、混合的世界排名，並自動退出往後上由述兩會舉辦的比賽。樊振東今早先在微博發文說：「近日WTT頒佈了不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。」他補充巴黎奧運後留下巨大心理消耗，除了確定參加下屆全運會，他對未來職業生涯尚未展開具體規劃。

陳夢亦在今午表示：「奧運結束後，前期一直高強度的身體訓練以及精神緊繃，在那一刻堆積到了頂點，我需要一段時間來調整身體狀態，以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規劃。」她坦承在巴黎奧運周期高強度備戰過程中，身心承受着非常大的壓力。

樊振東和陳夢自巴黎奧運後，已缺席WTT的澳門冠軍賽和中國大滿貫賽，以及今年亞洲賽等系列國際賽，而期間國乒曾數度爆冷落敗，引發「青黃不接」的熱議。

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