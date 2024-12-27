英超︱曼聯又輸一場作客負狼隊　般奴費南迪斯今季第3次領紅　艾摩廉稱球隊需時改變 (18:39)

拉舒福特連續4場未列大軍，對此艾摩廉僅解釋「會做我認為對球隊最有利的事情，並堅持到最後」，然而「紅魔」今仗面對身在護級區的狼隊，下半場47分鐘有般奴費南迪斯犯規兩黃一紅被逐，亦是這名中場繼10月聯賽對熱刺及歐霸對波圖，今季第3次領紅被逐。狼隊打多一人下，最終在58分鐘由鋒將馬菲奧斯根夏操刀角球直入，令曼聯在聯賽第10次死球失守，這名狼隊首席射手於補時9分鐘在快速反擊單刀橫傳予黃喜燦輕鬆射入，紅魔終淨負兩球，賽後18戰22分排14位。狼隊新帥域陀彭利拿接手後兩連勝兼不失球，以15分升上17位。

曼聯緊接聖誕新年快車硬仗連場，除了下周二主場對紐卡素，下月6及12日更要作客惡鬥榜首利物浦及阿仙奴。39歲葡籍少帥艾摩廉自上月中接掌後，領軍首10場各項賽事已輸5場兼失19球，其中首7場英超輸4場的劣績，為紅魔歷任主帥之中最差。艾摩廉賽後承認正處於艱難時刻，「要結束這段艱難時期還很遙遠，球隊確實需要時間去改變」。