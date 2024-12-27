乒乓｜青少年混合團體賽下月底舉行　採新賽制參照世界盃　杜凱琹：愈多賽事有助青年接觸乒乓 (20:48)

青少年混團賽屬U19組別，賽事將於明年1月25及26日舉行，今屆採用新賽制，參照近兩年新辦的乒聯混合團體世界盃，共有16隊在首階段分為每組4隊打循環賽，每組首兩名晉身次階段淘汰賽，每隊最少由男、女子各兩名球員組成，比賽為15局8勝制，依次序打混雙、女單、男單、女雙及男雙，先獲得8個勝局的球隊將勝出；分組賽獲勝球隊得2分，負方得1分，若同分隊伍將以對賽成績績分計算，比賽總獎金達10萬元。

賽會今午在奧運大樓舉行抽籤儀式，以及頒發參賽證書予隊伍，為港隊在乒聯混合團體世界盃贏得銅牌的杜凱琹和陳顥樺，聯同港青球手蘇籽童與劉綺晨獲邀出席活動，分享比賽心得。總結今年，28歲的杜凱琹感難忘道：「經歷很多高低起伏，出戰巴黎奧運前半年感到非常艱難，心態上一度覺得自己輸到已磨滅，但今年最後3個月對我是很大驚喜，包括在亞洲賽女單摘銅。」對於下年目標，阿杜希望可打入世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽，「意味我在每個WTT分站都要有優秀表現，才能躋身世界排名前16」。對於青少年混團賽將採用新賽制，她讚揚中國香港乒乓球總會現有多項比賽，從中吸引青少年參與。

15歲小將蘇籽童曾在11月底的ITTF青少年乒乓球世界賽收穫U15女團季軍，將代表精薈出戰今屆青少年混團賽的她稱，心態將盡力拼搏，「把姿態放低點，努力對抗每個對手，力爭好成績」。蘇籽童與代表雅健社參賽的劉綺晨，同樣表示因已開始參與U19比賽，希望可以衝擊明年團體及單項比賽獎牌。

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