保齡︱啟德保齡球館下月辦兩國際賽　胡兆康盼與隊友攜手主場爭佳績 (16:11)

保齡球世界盃先在明年1月5日至14日舉行，共有31個國家及地區約280名球手參賽，分個人賽和隊際4人賽，港隊將由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐和後備的馬嘉言出戰；緊接同月17日起一連8日上演殘疾人保齡球世界賽，則已有18個國家及地區確認參加，港隊將派出13男9女共22人。

中國香港保齡球總會今在啟德體育園的Top Bowl保齡球場館舉行拜神儀式，球場設有40條球道及175個座位，亦有大顯示屏用作顯示比分等資訊。一眾港隊成員把握主場之利，提早到球場熱身。胡兆康認為球場有最新和最先進設備，包括具備不同球速數據，配套又方便，「打完比賽後可以吃飯，或有時在比賽緊張時能出外放鬆，呼吸新鮮空氣」。他認為今次比賽與隊友並肩作戰下，能夠發揮應有水平。對於16歲小將馬嘉言有機會出賽，隊友黃鈞源、謝晉軒和麥紹岐均表明今次參賽經驗對港隊未來發展很重要，有助他們累積經驗。

至於預計出戰殘疾人保齡球世界賽TPB8組別個人、雙人及3人隊際賽的輪椅港將陳達剛也稱，新球場球道很寬闊，最重要是球道沒有梯級，方便輪椅選手比賽。對於健全與殘疾保齡球賽同時在港舉辦，TPB3組別的視障運動員張凱童稱有關安排有助提升彼此聯繫，「如果我不用練習時，都會過來支持他們，也可讓我更快投入比賽，亦很方便市民入場支持我們」。至於2016年參與保齡球項目、去年在特殊奧林匹克夏季世界賽獲一金一銀的智障運動員張綺恒，亦形容新球場乾淨及有柔和燈光。