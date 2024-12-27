保齡︱啟德保齡球館下月辦兩國際賽　胡兆康盼與隊友攜手主場爭佳績 (16:11)

IBF保齡球世界盃及IBF殘疾人保齡球世界賽將於下月先後在啟德體育園內的保齡球場館舉行，多名港隊成員今早（27日）出席嘅拜神儀式，率先熟習場地，40歲「老大哥」胡兆康盛讚新球場有最先進設備及周邊配套方便，盼在主場享受比賽過程並取得佳績。
保齡球世界盃先在明年1月5日至14日舉行，共有31個國家及地區約280名球手參賽，分個人賽和隊際4人賽，港隊將由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒、麥紹岐和後備的馬嘉言出戰；緊接同月17日起一連8日上演殘疾人保齡球世界賽，則已有18個國家及地區確認參加，港隊將派出13男9女共22人。
中國香港保齡球總會今在啟德體育園的Top Bowl保齡球場館舉行拜神儀式，球場設有40條球道及175個座位，亦有大顯示屏用作顯示比分等資訊。一眾港隊成員把握主場之利，提早到球場熱身。胡兆康認為球場有最新和最先進設備，包括具備不同球速數據，配套又方便，「打完比賽後可以吃飯，或有時在比賽緊張時能出外放鬆，呼吸新鮮空氣」。他認為今次比賽與隊友並肩作戰下，能夠發揮應有水平。對於16歲小將馬嘉言有機會出賽，隊友黃鈞源、謝晉軒和麥紹岐均表明今次參賽經驗對港隊未來發展很重要，有助他們累積經驗。
至於預計出戰殘疾人保齡球世界賽TPB8組別個人、雙人及3人隊際賽的輪椅港將陳達剛也稱，新球場球道很寬闊，最重要是球道沒有梯級，方便輪椅選手比賽。對於健全與殘疾保齡球賽同時在港舉辦，TPB3組別的視障運動員張凱童稱有關安排有助提升彼此聯繫，「如果我不用練習時，都會過來支持他們，也可讓我更快投入比賽，亦很方便市民入場支持我們」。至於2016年參與保齡球項目、去年在特殊奧林匹克夏季世界賽獲一金一銀的智障運動員張綺恒，亦形容新球場乾淨及有柔和燈光。