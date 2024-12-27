英超｜利物浦反勝李斯特城　車路士反負富咸落後7分　森林挫熱刺四連捷升第3 (17:49)

李斯特城前鋒佐敦阿休開賽6分鐘便乖巧射破利物浦大門，「紅軍」完半場前藉鋒將加普射入世界波扳平。49分鐘，曾射門中楣的穆罕默德沙拿禁區右路直線交予阿歷斯麥亞里士打，後者再傳中予中場拍檔居迪斯鍾斯近門撞射得手，反超前2：1。82分鐘，沙拿再於右路發難，在人叢中妙射死角入網，為球隊鎖定3：1勝局，亦令史諾執教生涯三碰「狐狸」的荷蘭同胞新帥雲尼斯達萊取得首勝。

次席車路士雖有中場高爾彭馬於16分鐘個人表演先開紀錄，但被富咸後備奇兵哈利威爾遜在82分鐘追平，加上其隊友前鋒洛迪高蒙尼斯於補時5分鐘絕殺，令「藍戰士」吞下近10場英超首敗，且被少賽1場的紅軍拋離7分。已連續13場聯賽不敗的紅軍氣勢如虹，大有向第2次封王進發之勢。但沙拿賽後說：「球隊現時最重要是時刻保持謙卑，而且期望未來少有傷兵，為爭標繼續努力，而它就是我的夢想。」

至於諾定咸森林續做「黑馬」，憑翼鋒艾蘭加在29分鐘一箭定江山，主場以1：0擊退熱刺取英超四連捷，也令主帥紐奴倒戈成功。森林賽後18戰34分，以1分反壓明晨才主場迎戰葉士域治的阿仙奴升上第3，追至只落後車路士1分。紐卡素則主場以3：0大勝有大勇鋒將祖漢杜蘭在32分鐘直接領紅被逐的阿士東維拉，賽後分別以29及28分排第5和9位。而有新帥祖歷「地標」領軍的修咸頓，則在主場以0：1負韋斯咸，續以6分包尾。

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