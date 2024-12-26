英超｜曼城1：1賽和愛華頓未能「拆禮物」　夏蘭特「宴客」成罪人 (22:37)

曼城此役有中場奇雲迪布尼未列正選，守將史東斯亦因上場負阿士東維拉期間掛彩再度缺陣，是以主帥哥迪奧拿賽前承認「中後場傷兵問題嚴重，必須添入新兵」。惟曼城開賽後便控制戰局，並在14分鐘先開紀錄，曼城中場貝拿度施華左路傳中「省」中愛華頓後衛班夫韋迪改變方向，令隊友門將比克福特束手就擒。33分鐘，科頓禁區頂橫傳予無人看管的貝拿度施華第一時間射門不中目標，而在失掉這次黃金機會3分鐘後便被追平，當時曼城中堅文路爾艾簡治解圍傳中波變「助攻」，被愛華頓「10號仔」伊利文尼戴耶射入扳平完上半場。

下半場接戰不久，曼城翼鋒沙雲奴博得12碼，但上半場表現沉寂的箭頭艾寧夏蘭特操刀被比克福特撲出，後者其後頭槌補中又因越位在先「食詐糊」。曼城其後分別於75和85分鐘換入中場迪布尼及根度簡，但面對愛華頓的銅牆鐵壁防守「老鼠拉龜」下，終被逼和1：1完場，各賽事13仗錄得1勝3和9負。

另外，哥迪奧拿賽前坦承，球隊有機會面對無緣下季歐聯賽的危機，哥帥說：「我以往曾提及這件事，人們卻以大笑回應，並稱參加歐聯並非什麼成就。但我認為在這國家裏，任何球隊都可以有這樣的經歷。」他又透露曾與球會主席穆巴拉克會晤，並覺得獲對方「令人難以置信的支持」。另排次席球隊車路士的領隊馬利斯卡亦相信曼城雖正面對逆境，但對方最終仍可返回其應處的位置。

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