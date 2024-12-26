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澳門直擊｜奧蘇利雲計劃在港開桌球館　旨讓公眾享受樂趣　欲幫香港桌壇實現目標 (15:03)

英籍桌球名將「火箭」奧蘇利雲10月底透過優才計劃成為香港居民。這名7屆桌球世界冠軍趁聖誕節檔期一連四日出戰澳門桌球大師邀請賽，今午（26日）接受本地傳媒訪問，透露計劃在香港辦桌球館，讓普羅大眾享受桌球樂趣。

目前世界排名第3的奧蘇利雲成為香港居民約兩個月，他在澳門接受本報等傳媒訪問時透露，在香港的生活並沒因此有大轉變，「去跑步、健身、品嚐佳餚，還有打桌球；不論身在何方都是一樣」。對於「世一」卓林普日前也跟隨步伐成為香港居民，奧蘇利雲稱事前並沒與對方有任何溝通，「我有我（成為香港居民）的原因，他自然也有自己考量」。

奧蘇利雲在澳門接受香港電台訪問時，透露計劃成立20間桌球會。「火箭」向《明報》記者透露在港計劃時，則透露希望開設一些桌球館，但與其今年10月在沙特阿拉伯開設的桌球學院不同，在香港辦桌球館旨在讓大眾享受桌球，「沙特的桌球學院對象是年輕新秀。而在香港的桌球館歡迎任何人前來歡樂，更像社交性質」。

奧蘇利雲和卓林普定居香港後，被視為推廣香港桌球的推動力。桌球在香港體育學院的「A級」精英體育項目地位明年3月底完結，之後恐面臨降級削減資助的危機。奧蘇利雲坦言對事件不了解，但稱：「我會幫助香港嘗試實現他們在桌球想實現的目標。」明年3月在啟德體育園上演的世界大獎賽，將是火箭「主場」首擊，他稱聽到外界對啟德場館的好評，期待屆時踏足新場地。

奧蘇利雲在2024年僅收穫一項排名賽錦標，並在5月讓出「一哥」寶座。惟他總結今年時保持正面，「我從來沒經歷過糟糕的一年，不會在意好與壞，這都只是生活體驗。只需好好享受，學習成為更好的人、更好的球手」。49歲的他另被問到退役計劃時說：「今年結束後便會考慮下一年，再看看會怎樣。我永遠不會想長遠的事，因為我太老了。」

奧蘇利雲參與本月25至28日在永利皇宮舉行的澳門桌球大師邀請賽，昨晚首擊先以局數5：4險勝李素斯基；今晚8時半則與傅家俊演「港人內訌。即使面對4日連戰5場的密集賽程，火箭未顯絲毫厭倦，「今年並沒打很多比賽，我需要更多實戰，這次是好的鍛鍊」。

明報記者 林欣澤 澳門直擊

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