澳門直擊｜卓林普成為港人後首出戰　澳門邀請賽輕取丁俊暉勝仗迎聖誕 (20:45)

被指是卓林普女友的花式滑冰前港隊代表馬曉晴，此戰現身貴賓席觀戰。卓林普開局即火力全開，分別打出單棒50及77度「清檯」，以127：0先拔頭籌。丁俊暉次局雖先取45度，但打失紅波後又被卓林普以一記單棒85度反勝。卓林普第3局贏64：50後，第4局更「起break」打出單棒130度，雖然最終未能打入「黑柴」清檯，仍贏130：0。丁俊暉第5局以71：35「破蛋」，但卓林普第6局再以79：28勝出，最終以局數5：1擊敗丁俊暉。

澳門桌球大師邀請賽將於「拆禮物日」明晚8時半上演獨腳戲，今年10月底同以優才計劃成為香港居民的「火箭」奧蘇利雲，將與香港首席球手傅家俊首演「港人內訌」。

明報記者 林欣澤 澳門直擊

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