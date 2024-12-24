明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA︱76人迎戰馬刺掀判決爭議　球證就連番誤判認錯　納斯狠批「混亂不堪」 (19:55)

NBA常規賽今早（24日）發生罕有誤判，球證珍娜舒路達（Jenna Schroeder）在費城76人主場以111：106擊敗聖安東尼奧馬刺一役，連番錯判致主隊中鋒杜蒙特一度領第2次技術犯規被逐離場，但其後來回推翻兩次判決並令其重回戰場。賽後76人主教練納斯狠批相關情况「混亂不堪」。

此仗交手至第2節尚餘8分13秒，76人中鋒杜蒙特在防守馬刺新星雲班耶馬時，先被球證珍娜舒路達吹罰技術犯規，及後76人重開界外球時，雲班耶馬疑再被撞倒，此時舒路達再吹罰杜蒙特第2次技術犯規逐其離場，引起全場起哄，76人主帥納斯亦上前破口大罵質疑判決。而球證團隊其後翻看重播後，突改判雲班耶馬第2次為「插水」改判其技犯，並取消杜蒙特第2次技犯，讓他由更衣室重回球場。而及後76人在射入技犯罰球後，球證團隊經討論後再一次推翻雲班耶馬「插水」的技犯，並取消已射入的一記罰球，逐向雙方職球員致歉。

及至次節末段，76人球星安必特在一次上籃面對雲班耶馬時，再被舒路達吹罰進攻犯規，令前者非常不滿並領兩次技犯被逐，惟由於主隊已在此前的爭議中運用的上訴機制，結果球隊須在大部分時間缺少陣中頭號球星下續戰。不過，76人最終靠後衛泰維斯麥斯狀態火熱，全場貢獻32分、10個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，領銜以111：106擊敗馬刺，重返勝軌。

賽後納斯狠批道：「上半場簡直是混亂不堪，這種判決是前所未見的，毫無疑問地影響了比賽。」而雲班耶馬亦對判決感不解，「當時杜蒙特只是不小心絆倒了我，球證為此吹罰也令我感到意外」。

其他報道：英超︱阿迪達證沙卡缺陣很多個星期　更糟情况休戰達1年　艾摩廉信拉舒福特受唆擺

其他報道：意甲︱國米挫科木四連勝 「細恩」信拿達路將結束入球荒 蒙沙炒教練尼斯達

其他報道：網球︱ATP香港公開賽添3將　新生代年終賽亞軍落實參戰

相關字詞﹕體育 編輯推介 籃球 珍娜舒路達 76人 馬刺 杜蒙特 納斯 雲班耶馬 安必特

上 / 下一篇新聞