NBA︱76人迎戰馬刺掀判決爭議　球證就連番誤判認錯　納斯狠批「混亂不堪」 (19:55)

此仗交手至第2節尚餘8分13秒，76人中鋒杜蒙特在防守馬刺新星雲班耶馬時，先被球證珍娜舒路達吹罰技術犯規，及後76人重開界外球時，雲班耶馬疑再被撞倒，此時舒路達再吹罰杜蒙特第2次技術犯規逐其離場，引起全場起哄，76人主帥納斯亦上前破口大罵質疑判決。而球證團隊其後翻看重播後，突改判雲班耶馬第2次為「插水」改判其技犯，並取消杜蒙特第2次技犯，讓他由更衣室重回球場。而及後76人在射入技犯罰球後，球證團隊經討論後再一次推翻雲班耶馬「插水」的技犯，並取消已射入的一記罰球，逐向雙方職球員致歉。

及至次節末段，76人球星安必特在一次上籃面對雲班耶馬時，再被舒路達吹罰進攻犯規，令前者非常不滿並領兩次技犯被逐，惟由於主隊已在此前的爭議中運用的上訴機制，結果球隊須在大部分時間缺少陣中頭號球星下續戰。不過，76人最終靠後衛泰維斯麥斯狀態火熱，全場貢獻32分、10個籃板及8次助攻的「準三雙」表現，領銜以111：106擊敗馬刺，重返勝軌。

賽後納斯狠批道：「上半場簡直是混亂不堪，這種判決是前所未見的，毫無疑問地影響了比賽。」而雲班耶馬亦對判決感不解，「當時杜蒙特只是不小心絆倒了我，球證為此吹罰也令我感到意外」。

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