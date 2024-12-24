英超︱阿迪達證沙卡缺陣很多個星期　更糟情况休戰達1年　艾摩廉信拉舒福特受唆擺 (19:06)

23歲的布卡約沙卡今季大勇，迄今各賽事入9球和交出13次助攻，卻曾在10和11月間，因右大腿筋受傷無緣代表英格蘭隊出席3場歐洲國家聯賽、阿仙奴在英超負般尼茅夫及歐聯勝薩克達的比賽，及至上輪聯賽以5：1勝水晶宮僅22分鐘便傷退。阿迪達說：「我不清楚他今次是否遇上同一傷勢，只知是同一隻腳，它之前已受傷3次，而今次的情况看來不妙，他將會缺陣很多個星期，更惡劣是養傷長達1年。」

阿迪達回應取代沙卡攻堅的球員時證實，翼鋒史達寧也因膝部受傷須休戰很多個星期，但認為另一翼鋒李安度杜沙特、鋒將加比爾捷西斯及夏維斯等可頂上。阿迪達又透露沙卡及中場迪格蘭賴斯曾在兩季共披甲逾130次，所以因此隨時會出現第3和4個類似傷兵。

此外，曼聯前鋒拉舒福特上周受訪時暗示離隊後，被新帥魯賓艾摩廉「雪藏」3場比賽，艾摩廉說：「我明白像他這樣的球員總被很多人包圍，他們會為他做一些抉擇，包括那個訪問。我此刻的焦點是改進他，我們需要一個聰明的他。我現已忘記那訪問，只會關注球場內的一切。」另據報奧脫福球場繼2015年後再度發生鼠患，其中小食亭等被發現老鼠糞便，故此在5星為滿分的衞生評級中僅獲2星。

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