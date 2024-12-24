意甲︱國米挫科木四連勝　「細恩」信拿達路將結束入球荒　蒙沙炒教練尼斯達 (19:23)

國際米蘭與謢級球隊科木上半場互無紀錄，至48分鐘終由中場查漢奴古開出角球予後衛卡路士奧古士圖頂入打破悶局，隊友前鋒馬古斯杜林則於補時兩分鐘射成2：0完場，助球隊近11場聯賽不敗。杜林近4場聯賽獨取5球後已累計入12球，與阿特蘭大的列迪古領前射手榜，但其前線拍檔拿達路馬天尼斯各賽事已連續8仗零入球，主帥施蒙尼恩沙基說：「我球員時代也司職前鋒，所以明白拿達路的處境。我告訴他上一場聯賽大勝拉素時的表現已很好，現在最重要是放鬆，將會轉運，又叮嚀他憂慮的應是沒有入球機會。」

同日費倫天拿雖藉鋒將摩斯堅恩於8分鐘斬獲個人今季第10個意甲入球，卻被烏甸斯在49和57分鐘破門以1：2反負，今季首次在主場落敗，賽後以16戰得31分排第5，與隨後多踢1場的球隊祖雲達斯同分，一起落後「四哥」拉素3分。

此外，過去9場意甲不勝的榜尾球隊蒙沙，昨解僱今夏走馬上任的48歲意大利隊名宿教頭尼斯達，並與另一前意大利國腳保捷迪簽約至2027年6月，將在周六晚聯賽作客帕爾馬時首次領軍。

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