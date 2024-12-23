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長跑｜港珠澳大橋香港段半馬明年1月5日開跑　田總承諾今屆提供更多支援跑手 (20:39)

第2屆港珠澳大橋（香港段）半馬拉松將於明年1月5日舉行，大會今午（23日）在中環遮打花園舉行起跑禮，邀請3名港隊長跑代表屈旨盈、羅映潮及莊司暘出席。中國香港田徑總會主席關祺透露，將會有兩名白金級、​​10名金級及兩名精英級別跑手來港參賽。對於上屆曾發生洗手間不足等問題，他稱最重視所有運動員經歷，今屆會在起步位置、下車地點和洗手間方面提供更多支援。

中國銀行（香港）港珠澳半馬路程約21.1公里，起點位於港珠澳大橋香港口岸，往珠海方向跑10.5公里折返，參加者中途可看到香港國際機場，並首度增設「兒童田徑運動會」邀請6至9歲小朋友參與競技運動。大會今邀請3名港將屈旨盈、羅映潮及莊司暘，聯同男子花劍前港將張小倫等人出席活動。將首次參賽的羅映潮透露，雖然在日前參加日本岡山舉行的山陽女子道路賽跑出個人最佳時間（PB）的1小時15分42秒，但在港珠澳半馬會採取保守策略，「始終這是第一次，我也不會有機會到賽道練習，初段節奏會以練習狀態來跑，加上也正準備明年的渣打香港馬拉松」。

上屆跑出1小時21分26秒成本地女子組第2名的屈旨盈期望，今屆可跑到接近PB的1小時20分內，並笑言：「我上次無人可跟隨，都是獨自一人跑，今年如果有人跟隨就能互相抵擋強風。」同樣將連續兩屆參賽的莊司暘，上屆以1小時9分31秒成為本地男跑手第2名，也稱非常深刻比賽時面對港珠澳大橋的強風。至於今年十大傑出青年的「大師兄」張小倫稱雖然現已退役，但每周仍會抽空1、2日跑步，「跑步既提升意志力，又有助身體健康」。

今屆賽事升格為世界田徑聯會金級道路賽，8000個名額一日內滿額。而中環遮打花園即日起至周六會設置多組特色裝置及燈光表演，包括由不同新年祝願拼砌而成的「2025」字樣裝置、熊貓親子燈光裝置，以及港珠澳半馬起跑藝術裝置作公眾展覽。

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