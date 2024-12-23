英超｜利物浦大勝熱刺做「聖誕冠軍」　沙拿入球助攻齊上雙創新猷　次席車路士和波落後4分 (18:31)

利物浦右閘阿歷山大阿諾特於23分鐘，傳中予翼鋒路易斯迪亞斯插水式頂入打開紀錄，隊友中場阿歷斯麥亞里士打36分鐘近門為「紅軍」頂入第2球。熱刺中場占士麥迪臣5分鐘後射入追至落後1：2，但穆罕默德沙拿完半場前直線妙傳予中場蘇保斯拉爾建功，以3：1完上半場。

沙拿在下半場先後於54和61分鐘連入兩球，加上尾段助攻予迪亞斯梅開二度，終助球隊以6：3挫有中場古路施夫斯基及前鋒蘇蘭基分別在72和83分鐘建功的熱刺，並超越8月尾車路士主場6：2勝狼隊，暫成今季最多入球數賽果；至於持續大勇的沙拿則除了以15球領前射手榜，在助攻榜也以11次獨佔鰲頭，成為史上首個聖誕前在上述兩項數據上雙的球員。

紅軍主帥史諾賽後說：「我很享受首60至65分鐘的比賽，但發現當領先5：1後，球員便不願跑，或者這就是人的通病。事實是你每秒鐘比賽都必須處於最佳狀態，否則便會立刻被懲罰。不過，每3至4天便要比賽一場始終是困難。」今次是紅軍歷來第7次做「聖誕冠軍」，但此前6次只曾在2019／2020年球季封王。

愛華頓主場迎戰車路士方面，主隊門將比克福特上半場曾封阻敵鋒尼高拉斯積遜及左閘馬路古斯圖的叩關。「拖肥」其後還以顏色，中場奧利爾文加拉和前鋒積夏里遜強攻，但過不了客軍門將羅拔山齊士的十指關，若非後者隊友守將班洛特巴迪亞舒尼曾護空門，「藍戰士」連同歐洲協會聯賽在內連續11仗不敗已告斷纜。此役是「拖肥」近6場英超第5次保持不失，惟暫也只能以16戰得16分排第15，比多踢1場排尾三的狼隊多4分。同日修咸頓作客0：0悶和富咸後17戰得6分續包尾。「聖人」新帥祖歷此役只在看台上觀戰，這名上月被羅馬解僱的克羅地亞籍領隊，將在周四晚「拆禮物日」主場「地標」領軍迎戰韋斯咸。

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