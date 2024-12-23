西甲｜皇馬挫西維爾升次席　39歲捷西斯拿華斯演退役戰　獲列隊兼贈簽名球衣 (18:08)

捷西斯拿華斯是西班牙隊2010年世界盃、2012年及今年歐洲國家盃冠軍成員，自2003年出道起共為西維爾效力17季半，留下705次的隊史出場紀錄；另曾在2013至17年轉投曼城。他5月曾與西維爾簽下終身合約，延續球員身分至本月31日，退役後則成為球會職員。他受髖關節痛楚困擾決定退役，此戰65分鐘入替翼鋒梅森保，完成「最後一舞」。

完場哨聲響起後，這名西班牙前國腳翼衛流下不捨之淚，並獲班拿貝球場的球迷報以掌聲歡送。他賽後談及告別感想時說：「在比賽最後兩分鐘，我已非常感慨。經歷過很多動人時刻，這天再次感受到人們的情感和愛戴。我知道已經盡力，並讓很多人得到歡樂，內心因而變得平靜。」西維爾下周一將為捷西斯拿華斯舉辦告別賽，讓球迷回師比斯桑球場再次歡送這名老臣。

賽事方面，皇馬此戰憑射手基利安麥巴比先開紀錄兼交助攻，加上費達歷高華維迪、洛迪高高斯及巴謙戴亞斯的入球，以4：2摘勝。皇馬賽後18戰40分，以兩分反壓多踢一場的宿敵巴塞隆拿升上第2，落後今輪挫巴塞的榜首馬德里體育會1分。