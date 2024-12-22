場地單車｜李思穎偕梁穎儀麥迪遜賽摘銀　港隊澳洲賽1金1銀1銅收官 (17:35)

港隊為備戰明年2月底的場地單車亞洲賽，現時正於澳洲展開為期兩個半月的集訓備戰。其中今夏曾戰巴黎奧運的23歲港將李思穎，經歷初征奧於場地單車全能賽失利僅列20位後重新出發，在年底的澳洲場地單車錦標賽表現突出，不但在首日的全能賽憑配速賽、淘汰賽及記分賽分項均取前3名成績，令她先摘一面銅牌；次日她在另一場全能賽更率先於捕捉賽取次名，其後在配速賽位列第5，並於淘汰賽再得次名，加上最後一項的記分賽取得116分力保優勢，最終力壓主場澳洲隊的基娜韋爾 （Keira Will）及日本隊好手內野艷和，奪金而回。

來到昨晚的煞科戰，李思穎伙拍隊友梁穎儀出戰女子麥迪遜賽，二人經過120圈合共30公里的賽事後，靠第1、5、6個衝分圈取分，加上得分雙計的最後一圈以次名衝線，合計拿下35分，僅次於71分的日本隊組合內野艷和／池田瑞紀，摘下一面銀牌。銅牌得主則是以29分完成的東道主組合基娜韋爾／姬莉賓娜（Keely Bennett）。

其餘港將方面，翁浚皓在煞科日於男子凱林賽（又稱競輪賽）首輪晉級後，最終在決賽以第5名完成，隊友杜棹熙、莫沚駿及黎永健則在首輪止步後轉戰名次賽，最終分列第7、8及11位。至於吳思穎在女子凱林賽力戰至決賽取第6名，隊友楊礎搖則以第9名完成。

港隊最終在今屆澳洲賽取得金銀銅牌各一收官，為明年2月21至27日在馬來西亞舉行的場地單車亞洲賽先打下強心針。