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英超｜捷西斯起孖再領阿仙奴挫水晶宮　沙卡傷出堪憂 (19:58)

阿仙奴今晨（22日）在英超憑巴西籍前鋒加比爾捷西斯梅開二度，作客以5：1大勝水晶宮，亦繼上周四在英格蘭聯賽盃8強後再次殺敗對手。惟近况大勇的英格蘭國腳翼鋒布卡約沙卡在初段傷出，賽後更被拍到需以柺杖離場，領隊阿迪達擔憂愛將的傷情，這或致他無法出戰英超「聖誕快車」檔期。

雙方上周中才於英聯盃交手，「兵工廠」靠加比爾捷西斯大演「帽子戲法」下主場以3：2險勝。今返聯賽再次碰頭，這名27歲前鋒在6分鐘施射破網先開紀錄，結束自從今年1月底作客諾定咸森林時建功的聯賽入球荒。水晶宮雖在11分鐘靠鋒將伊斯美拿沙亞妙射扳平，不過捷西斯在15分鐘再助阿仙奴領先，隊友夏維斯亦在38分鐘門前「執雞」，半場領先3：1。

換邊後，另一巴西籍翼鋒加比爾馬天尼利在60分鐘建功拉開至4：1，加上後備上陣的中場迪格蘭賴斯在84分鐘錦上添花，取得今季英超開齋入球後更模仿NBA球星「咖喱仔」史堤芬居里的晚安慶祝方法，終作客以5：1大捷，亦是一周內連續兩次擊敗對方。兵工廠賽後以17戰33分暫位居第3位，落後少踢1場及兩場的車路士及利物浦1分和3分。

阿仙奴雖能大勝一場，但主將布卡約沙卡在24分鐘因傷提早退下火線，賽後被拍得需以柺杖離開球場，主帥阿迪達對其傷勢表示擔憂道：「感覺他大腿筋腱有什麼傷勢而無法繼續，他必須接受評估。所以我們真的很擔心。」由於球隊將周六起將面對聖誕快車檔期，這勢必影響阿迪達的排兵佈陣。

此外，紐卡素的瑞典國腳中鋒阿歷山大伊沙克開賽不夠30秒時已開紀錄，終達成個人首次英超連中三元下，領「喜鵲」作客以4：0輕取升班馬葉士域治，暫升上第7位。今季成為「黑馬」的諾定咸森林憑奧拉艾拿及艾蘭加各入一球，同樣作客以2：0力克賓福特，三連勝後位列第4；韋斯咸則主場與白禮頓以1：1言和。

至於暫時以5分敬陪末席的修咸頓，今亦宣布曾是意甲拖連奴、羅馬等球隊的49歲克羅地亞籍主帥艾雲祖歷成為新任領隊，簽約18個月，力爭擺脫護級旋渦。

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