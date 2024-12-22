西甲｜馬體會作客絕殺巴塞登榜首　施蒙尼籲麾下「做好競爭準備」 (18:09)

賽前6場西甲僅獲1勝的巴塞，是役雖有17歲西班牙國腳新星翼鋒拉明耶馬因傷缺陣而被迫成為「觀眾」，但仍靠另一西班牙國腳中場柏迪在31分鐘接應傳中射入，半場領先1：0。換邊後，馬體會的阿根廷國腳中場迪保羅在60分鐘勁射扳平比分；更及至補時6分鐘，後備入替的挪威籍中鋒索洛夫撞射得手，為球隊終作客以2：1反勝，亦是自從2006年2月初在西甲作客以3：1力挫巴塞後，逾18年來首次在西甲作客擊敗對方。

各賽事連勝12場的「床單兵團」賽後18戰得41分，以3分壓過多踢一場兼近7輪僅取5分的巴塞，以榜首之名迎接新一年，兩隊將會於明年1月5日凌晨分別出戰西班牙盃32強。而今晚將主場迎戰西維爾的皇馬則以17戰得37分暫列第3。

對於換人舉動起關鍵作用，床單兵團主帥施蒙尼賽後承認因應對手的陣式，故下半場改變壓迫方式令表現有所改善，「球員已做好比賽的準備，我們最強大的就是團隊。每個人都需要做好競爭的準備，這都是我們與皇馬和巴塞這兩個『怪物』戰鬥的方式」。此戰因前一輪聯賽直紅被逐續無法親自落場監督的巴塞主教練費歷克，縱對這場失利感到失望，但認為麾下需要休息時間，「我們將會慶祝聖誕節，在12月29日才開始訓練，之後再專注於下半賽季我們能做的事情」。

另邊廂，畢爾包亦作客以2：1反勝奧沙辛拿；切爾達則主場以2：0輕取皇家蘇斯達。

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