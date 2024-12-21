港超︱大埔作客反勝流浪登榜首收爐　李志堅欲季中簽外援　盧卡斯連中三元領先射手榜 (17:42)

大埔今場有因病無緣東亞盃外圍賽的港足門將謝家榮復出把關，不過34分鐘，另一港腳尼高拉斯禁區內犯手球輸12球，被倒戈的雷仙奴主射中鵠，為流浪先開紀錄。大埔完半場前3分鐘內連入兩球，先是盧卡斯43分鐘接應傳中頭槌頂入遠柱，以及馬卡雷拿補時1分鐘近射得手，協助這區隊上半場反超前2：1。

下半場中段流浪有雷仙奴傷出，但後衛梁煒烽於63分鐘飛頂攻破謝家榮十指關，追成2：2平手。7分鐘後，盧卡斯頭槌梅開二度，加上大埔隊長加比爾82分鐘角球頂入，以及盧卡斯補時4分鐘射門完成帽子戲法，終大勝5：2，賽事僅392人入場。大埔賽後9戰23分，多踢一場多3分反壓東方，在2024年結束前成為港超榜首。明午4時30分上演今年最後一場港超，由港會主場對冠忠南區，聯賽明年1月5日重開，屆時有大埔作客港會。

大埔主教練李志堅表示，開季目標是爭前3名及贏得一項盃賽錦標，但重申今季踢三循環仍漫漫長路，今場失球反映球隊若想走得更遠，球員需要更集中，「今季前面幾隊實力都好平均，傑志一開始可能未調節到，但是有實力上返來，理文情况亦一樣，大埔相對保持到水準，不過三循環有時會失準，聯賽是有時間追」。他透露希望季中增兵，在中前場再簽外援，「如果是爭標球隊，加上傷患問題，起碼要多一手，但若然找不到合適人選都無得勉強」。

盧卡斯今季首次戴帽及取走賽事足球，現以8球領先港超射手榜，並追平上季加盟半季累積8球的聯賽入球數。這名34歲中鋒謙稱，緊接仍有很多賽事，要保持專注和耐性爭勝，又稱不太在意是否做神射手，「球隊今季實力更強，我只想為球迷和堅sir贏得冠軍，個人榮譽我不會多想，因為隊友協助，我才可在禁區內不斷入球」。