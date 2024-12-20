名宿訪港｜6880元皇馬球星見面會貨不對辦　費高等4大球星無影　球迷會報警向消委會申訴 (23:24)

今次賽事有兩種見面會，分前為昨午舉行3位名宿一組的球星見面會，價錢介乎3480至4980元；今早舉行的「特別體驗套票」價錢為6880元，除了可參與皇馬或巴塞其中一隊名宿的見面會，還包括一張2480門票、球星紀念卡及海報等精品。

不過皇馬香港球迷會網上發文，稱有購買今早皇馬見面會的會員，未能與所有皇馬名宿簽名合照，更已報警備案及追討權益，並向大會負責人要求將相關球迷的球衣或簽名物品交給球員簽名，涉及物品總數達45件。據悉購買見面會有26名球迷會會員，他們被安排最後一批入場時，4大皇馬球星費高、卡斯拿斯、卡路士及簡拿華路都已離場；不過較早入場的球迷除了未見費高，其餘球星都能簽名合照。

有參與見面會的皇馬香港球迷會助理公關Jerry認為主辦方已毁約，於是今午向警方備案。他透露主辦方傍晚安排受影響球迷入球場，協助將球衣或物品給相關球星簽名，但皇馬4大球星只能選其中1人簽名，且不能合照，「這補償方案是我們原先購買見面會應得，不代表就此收貨」。他稱事後大大影響睇波心情，「原先預備好唱會歌，入場後都無興致為愛隊加油打氣，大家都好心情低落」，除了消委會，之後考慮再向小額錢債審裁處申訴，且將來不想再「受騙」再買這些高昂見面會。

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