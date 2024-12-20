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名宿訪港｜巴塞傳奇5：2大勝皇馬球星　7982人入場　亨利卡路士上陣不足20分鐘 (22:36)

雲集35位西甲雙雄名宿的「LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽」今晚(20日)在香港大球場舉行，最終巴塞隆拿傳奇隊憑射手韋拿大演帽子戲法兼貢獻助攻，以5：2大勝有奧雲梅開二度的皇家馬德里球星隊。不過兩大球星亨利及羅拔圖卡路士上陣不足20分鐘。大會賽後宣布，賽事有7982人入場。

這場元老版「西甲國家打吡」移師今晚寒風陣陣的香港大球場舉行，皇馬球星與巴塞傳奇均強陣正選，「銀河艦隊」有費高、卡斯拿斯、簡拿華路及奧雲領銜；「地上最強」亦有亨利、沙維、韋拿及佩奧爾在陣，但現場所見大球場內有不少空櫈。

賽事上、下半場各踢40分鐘，開賽7分鐘已打開紀錄，摩連迪斯左路傳送，奧雲禁區內轉身抽射掛網，為皇馬球星領先1：0。但不足10分鐘，來港前已傳有傷的卡路士被佩奧爾「鏟到飛起」，隨即退下火線由梅利迪斯入替；賽事焦點之一的亨利12分鐘左路突破再傳中，換來群眾歡呼，惟路爾斯加西亞迎頂乏力被卡斯拿斯接實。然而16分鐘，輪到亨利被調離場由祖菲奧入替。

18分鐘，哥利斯馬左路切射，卡斯拿斯飛身撲出顯功架，這名皇馬前隊長4分鐘後再擋走哥利斯馬攻門完成兩連撲。巴塞傳奇28分鐘扳平，韋拿殺入禁區接應後快腳，射破西班牙隊前隊友卡斯拿斯的十指關追成1：1。33分鐘，巴塞再有黃金機會，祖菲奧扭過卡斯拿斯後未能起腳，簡拿華路訓身攔截，然後卡斯拿斯及時回身在白界前接球。

原定開賽前表演的歌手張敬軒，臨時安排改在半場時獻唱。皇馬下半場初段換走屢救險球的卡斯拿斯，獲觀眾報以掌聲，換邊後10分鐘奧雲門前「執雞」梅開二度再領先，但巴塞亦有韋拿在禁區於多名敵衛下射門起孖，這名西班牙隊前射手1分鐘後再助攻沙維奧拿建功反超前，加上後備入替的荷蘭隊中鋒古華特21分鐘招牌頭槌破網。韋拿完場前再下一城連中三元，助巴塞傳奇勝5：2。費高、沙維及佩奧爾均踢足全場。

今次皇馬巴塞球星表演賽由TIMEWOW World Football Legends （WFL）及ACO Media聯合主辦，票價有5種分為680、1180、1680、1980及2480元。最終大會公布入場人數為7982人。香港今年舉辦了3場海外名宿表演賽，此前兩場為1月底的世界足球傳奇盃，以及2月農曆新年舉行的龍年賀歲盃，其中賀歲盃有20,340人入場。

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