英聯盃｜曼聯作客3：4負熱刺8強出局　拉舒福特再次缺陣　艾摩廉稱「每人在紅魔都有未來」 (17:46)

雙方今仗正選陣容均作一定輪換，日前受訪談及「已準備好接受新挑戰」的拉舒福特連續兩仗未入名單；主場出擊的熱刺於15及54分鐘憑射手蘇蘭基梅梅開二度，以及古路施夫斯基47分鐘建功，在下半場初段已遙領3：0。「紅魔」藉這場為熱刺把關的費沙科士打兩度傳球犯錯，由後備入替的約舒亞舒克斯及阿密特迪亞路於63及72分鐘連追兩球，不過熱刺隊長孫興慜完場前直入角球，雖門將比恩迪亞出迎時被對手干擾，加上今場未有視像裁判（VAR）執法，最終熱刺憑這球以4：3險勝補時有莊尼伊雲斯建功的曼聯，晉身4強將鬥利物浦；另一場阿仙奴將與紐卡素爭入決賽，首回合下月9日舉行，次回合明年2月6日上演。

熱刺領隊普斯迪高路上季上任後，4次對曼聯取得3勝1和不敗，包括季初英超作客大勝3：0。艾摩廉賽後補充，未將拉舒福特列入名單是「為球隊做了正確的事情，必須做出選擇，用我的方式為團隊做最好的事情」。