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NBA｜史堤芬居里僅藉罰球得兩分　勇士51分慘負灰熊　占士超渣巴出場時間最多 (19:02)

金州勇士今早（20日）在NBA常規賽雖有新加盟的德籍控衛舒路達正選上陣，但主將「咖喱仔」史堤芬居里表現低迷，今場7次起手全數落空並僅靠罰球得兩分，以及祖利蒙特格連亦交出0分0籃板0助攻下，作客負93：144、以51分之差慘敗予孟菲斯灰熊，吞下三連敗。

勇士為了增加球隊得分人手，日前從布魯克林籃網交易換來31歲控衛舒路達。是役即派出他正選演「處子戰」，惟灰熊眾將連續開火，包括6人得分上雙和有27個三分球進帳，成為隊史新紀錄，導致雙方最多拋離至57分下，勇士終以93：144慘敗，陣中星將史堤芬居里僅出場24分鐘，7投0中只靠罰球取得兩分、3個籃板及1次助攻，全隊最高分是後備兵普斯任斯基則射入21分；反之灰熊有前鋒辛迪艾達馬貢獻「雙雙」的21分及14個籃板。

另邊廂，征戰第22個賽季的39歲「大帝」勒邦占士為洛杉磯湖人出賽34分鐘，生涯累積57,447分鐘超越名宿「天勾」渣巴，成為NBA史上常規賽出場時間最多球員，這場交出19分、6個籃板及7次助攻，加上韋列士攻入25分下，率湖人作客以113：100力挫薩克拉門托帝王，而湖人也宣布與日本人氣動畫《海賊王》，將在明年2月28日合作共同舉辦主題夜。其餘賽事方面，波特蘭拓荒者憑後衛安費尼西蒙斯的上籃絕殺，主場以126：124打敗丹佛金塊；上屆「狀元」中鋒雲班耶馬射入42分包括7個三分球下，領聖安東尼奧馬刺加時賽後主場以133：126擊退亞特蘭大鷹隊。

此外，NBA亦公布今屆NBA盃最佳陣容，協助密爾沃基公鹿奪冠兼首膺賽事最有價值球員獎（MVP）的「字母哥」安迪度高安普及其隊友李拿特同入選，其餘球星包括奧克拉荷馬雷霆的基傑奧斯阿歷山大、鷹隊的崔爾楊格及侯斯頓火箭的辛冠。NBA名人堂今亦宣布今屆候選名單，入圍人選包括前鋒「甜瓜」安東尼、中鋒馬克加素爾及「魔獸」D侯活等。

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