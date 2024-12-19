F1｜紅牛與佩雷斯提前解約　羅臣頂替空缺 (19:28)

34歲的佩雷斯雖今年6月曾與紅牛簽署一份為期兩年的新合約，但他的狀態在今屆F1賽季非常低迷，包括於最後8場比賽僅獲9分，令他以152分在車手積分榜只排第8名，積分上比其隊友兼連續4屆奪得車手冠軍的荷蘭籍星將韋斯塔本少285分，亦導致紅牛無緣衛冕車隊總冠軍，僅獲年度季軍，冠、亞軍則是麥拿侖和法拉利車隊。

正因如此，紅牛在上周煞科戰後召開會議決定佩雷斯的去留。最終，雙方今宣布同意提早終止合約，並會在適當時公布替代車手人選。Checo表示為紅牛駕駛是一次難忘的經歷，將永遠珍惜一同取得的成功，「我們打破了記錄，達成非凡的里程碑，一路上我有幸認識很多不可思議的人，還要感謝全球的車迷，特別是墨西哥球迷每天堅定不移的支持。我們很快就會再次見面。請記住...永遠不要放棄」。

至於紅牛車隊負責人漢拿，亦感謝Checo過去4年為紅牛所做的一切貢獻，「他在街道賽奪得5場勝利，充分詮釋他不斷挑戰極限的堅毅性格」。而車隊稍後亦正式公布由VCARB車手羅臣頂替其空缺。至於與沙巴完約的芬蘭籍名將保達斯，明年則會重返平治擔任後備車手。

其他報道：洲際盃｜雲尼斯奧斯傳射居功 率皇馬擒帕丘卡稱王 安察洛堤領軍15冠寫隊史