網球｜國家隊一哥張之臻來港訓練　放眼聯合盃成績突破　樂見更多國手入世界前百 (21:05)

周一已抵港訓練的張之臻，今與另一28歲國手孫發京對練，其後更跟約40名中國香港網球總會的精英學員進行互動交流和簽名留念。提到為何會到香港練習，現時世界排名第45的他表示這裏較適合進行戶外訓練，「仍可以在12月身穿短袖短褲在戶外訓練，內地並沒有很多地方有着相同氣候 」。屬男子職業網球巡迴賽（ATP）250級「中銀香港網球公開賽」雖同樣在月底舉辦，但他對未能報名參戰也感可惜道：「我需在同一時段出戰聯合盃，且自己作為國家隊頭號種子，不出戰賽事感覺不太好。」

國家隊將在今屆聯合盃E組惡鬥巴西隊及衛冕的德國隊，張之臻表明今次最大的目標是躋身8強階段，「冠軍可能看來有點遠，需看看隊友鄭欽文在女單賽事的發揮，而我會在男單盡力而為，下周日晚上就會出發到珀斯」。總結今年，張之臻認為既有奧運銀牌，最高世界排名又曾上升至第31位，這對他來說非常重要；而明年目標，他稱希望年終排名能夠進入30名內。此外，對於兩名國家隊年輕球手的商竣程及布蘭朝克特近期不斷提升排名，奧運銀牌得主的張之臻表明雖感覺有些壓力，但從整體中國網球來看有更多選手進入前百名是好事。

至於港隊「一哥」黃澤林（Coleman），張之臻坦承對他並非很熟悉，只是大家在杭州公開賽曾有幾次交流，但認為他現時20歲的成績已比自己過去時優秀，「知悉他已參加很多大賽，所以擁有那些經驗後讓其成長變得平穩，惟若想再往上提升實力，他肯定要維持參與比賽的數量」。他最後寄語參與網球運動的小朋友道：「不要輕易往職業方向走，選擇職業這條路有風險，需要謹慎考慮各自狀况和承受能力。」

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