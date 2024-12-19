洲際盃｜雲尼斯奧斯傳射居功　率皇馬擒帕丘卡稱王　安察洛堤領軍15冠寫隊史 (18:42)

皇家馬德里今晨出戰洲際盃決賽前，先有雲尼斯奧斯祖利亞及「肥安」安察洛堤昨分別首膺FIFA年度最佳男足球員和教練獎沖喜。而球隊是役更有前鋒基利安麥巴比復出掛帥，強勢出戰帕丘卡。

皇馬雖在開賽初段一度陷於被動，若非門將泰拔高圖爾斯三度撲出敵軍叩關，皇馬已告先失。皇馬其後站穩陣腳，終在37分鐘藉雲尼斯奧斯傳中予伏兵城下的麥巴比射入打開紀錄。

下半場接戰至53分鐘，皇馬鋒將洛迪高高斯個人表現後於禁區頂施射彎入死角。71分鐘，帕丘卡的35歲委內瑞拉隊中鋒朗度接應傳中勁頂越楣而出，未能追近紀錄下更在81分鐘再輸極刑，當時皇馬右閘盧卡斯華斯基斯在敵軍禁區內博得對方犯天條，雲尼斯奧斯操刀雖被對方門將「捉到路」仍告入網，並最終以3：0勝出封王，繼西甲、歐聯、西超盃和歐超盃後，今年贏得的第5冠，亦令兩度執教皇馬的肥安累計奪15冠，正式超越1960年至74年領軍的蒙奴斯，成為最多錦標的皇馬教練。

肥安說：「太多冠軍了！我很開心，真的很高興……一個成功的故事。我們遠道而來，在忙碌的季中捧盃而回。我很喜歡球員的態度，其中前線的製造了不同，雲尼斯奧斯做得很好，麥巴比表現不錯，洛迪高亦建功。」惟坦承為初段的表現感焦慮的肥安已憧憬明年，「我覺得己隊已成長不少，這可為2025年帶來信心」。皇馬今年的最後一戰於下周日晚在西甲主場迎戰西維爾。皇馬目前在聯賽排第3，以1分落後多踢1場的一哥巴塞隆拿及次席馬德里體育會，而後二者將在下周日凌晨上演榜首大戰。

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