名宿訪港｜皇馬巴塞名宿周五會師大球場　大簡佩奧爾交換球衣先禮後兵 (21:35)

出席記者會的名宿包括代表皇馬球星隊的前世界足球先生費高、簡拿華路、前金球獎得主奧雲、西班牙前國腳鋼門卡斯拿斯和前鋒摩連迪斯等；巴塞傳奇隊則有「狂牛」前隊長佩奧爾、荷蘭著名射手古華特、西班牙前國腳文迪達和路爾斯加西亞等球員現身，已抵港的沙維則因身體不適缺席。舉行記者會的合和酒店有不少球迷等候，希望目睹偶像蹤影。

球員生涯同時效力過巴塞及皇馬的費高，繼今年1月「世界足球傳奇盃」後再來港獻技，提到總是樂意訪港，「我們在這裏度過美好時光，能夠重臨一個感受到充分支持和愛的地方是妙極」。佩奧爾則繼今年2月賀歲盃後再訪港出戰，他透過路爾斯加西亞翻譯下受訪，稱這次肩負母會巴塞名義與宿敵皇馬對壘感覺與別不同，「這不單是因為跟長年的宿敵較量，當中不少更是在國際賽同場作戰的老友」。46歲的他被問到香港何處遊逛時保持敬業精神，強調會以比賽為先，「周五比賽是香港的最後行程，因此會確保獲得充足休息，全心準備賽事」。

至於年屆51歲的簡拿華路，過去擔任廣州隊和國足主教練期間不時來港遊玩。他被內地記者問到是否考慮再到內地執教時說：「這說不定，我在中國的日子過得不錯。在那裏學到的不少，他們讓我成為更好的教練、更好的人。」他雖表示仍對內地足壇甚有了解，但坦言現在難點評誰是國足最佳球員，「我看不見突出的球員，例如韋世豪，遇到壓力時就未能如常發揮」。

賽事目前只有最便宜的680元門票售罄。主辦方之一TIMEWOW稱現專注籌備活動，加上正等待內地和海外的銷售數據，未能提供銷情，但有信心最終可達到理想入場入數，以過萬人入場為目標，「相信球員來到香港後，球迷會更有信心球員真的會落場」。此外，同樣來港出賽的巴塞名宿射手亨利、韋拿，以及日前在東京另一場皇馬對巴塞名宿賽傷出的「重炮王」羅拔圖卡路士，料明日將到埗。

其他報道：游泳｜何詩蓓凱旋出席活動與民同樂 將稍作休息再計劃將來

其他報道：NBA｜公鹿輕取雷霆首奪NBA盃 字母哥膺MVP

其他報道：名宿訪港｜8皇馬巴塞名宿校訪 偕小球員猜馬騮鬥波 古華特笑簽宿敵球衣

其他報道：足球｜雲尼斯奧斯首奪FIFA年度最佳男足球員 17年來巴西首人獲獎