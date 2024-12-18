籃球｜東方主場挫生力啤酒人取東超首捷 (22:40)

兩隊賽前同樣在東超A組苦吞兩連敗未開勝利之門，其中東方在10月連續兩仗不敵上季日本B.League冠軍廣島蜻蜓，更因得失分差較差暫於小組敬陪末席，而今仗正選派出兩名首次在東超演「處子戰」球員，分別曾效力台灣球隊新北國王、已解散灣區翼龍等球隊的澳洲籍前鋒白蘭基利及前中國男子籃球職業聯賽（CBA）球隊寧波火箭的中國籍中鋒主昊，搭配主力中鋒麥洛連、後衛楊和及陳兆榮。

雙方雖在首節初段打得緊湊，但擁主場之利的東方藉眾將連續開火，包括後衛林爵華在該節尾段射入三分球及博得「and-1」，以28：14領先。及至次節，東方雖一度大幅拋離20分，但被啤酒人的菲律賓籍中鋒法哈度（June Mar Fajardo）多次攻擊內線追回分數下，東方以48：34完半場。換邊後，啤酒人雖曾打出10：3攻勢，但東方藉林爵華連續攻入3個罰球，以60：48進入末節。東方在決勝節縱被不斷強打禁區的啤酒人把分數收窄至兩分，加上一眾球員手感冰冷，但在尾段加強防守下，終主場以71：62擊敗對手，首獲分組賽勝仗，暫以1勝2負升至小組第4位。

今仗完賽後，雙方下周日晚在PBA專員盃將再次交手。而東方後日下午先在PBA專員盃對陣北港巴塘碼頭；其東超第4輪分組賽則在明年1月7日再次在主場迎戰韓國球隊水原音速彈。 數據方面，後備兵林爵華上陣20分鐘下攻入全隊最高19分，中鋒麥洛連亦貢獻「雙雙」16分及17個籃板，兩名新上陣的球員白蘭基利及主昊則分別射入7分和4分。

由於香港東方現時需要顧及3條戰線，包括本地甲一男子籃球聯賽、PBA專員盃及東超賽事，波斯尼亞籍主教練巴拿莫域坦承球隊在下半場因疲勞而影響攻防兩端，但認為球隊當刻仍需保持集中。他又補充道：「奇勒和曹佑珩因傷未能參與這場比賽，希望所有受傷的球員都能在1月7日下場東超前能夠康復。」而生力啤酒人的菲律賓籍主教練奧斯迪亞（ Leovino Austria）則對今場失利表示失望，「球隊較差的投籃命中率是今仗輸球的關鍵因素，但仍感謝菲律賓球迷入場打氣的支持，這就好像球隊士氣推進器」。

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