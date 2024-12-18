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NBA｜公鹿輕取雷霆首奪NBA盃　字母哥膺MVP (17:55)

第二屆NBA盃今早（18日）於美國賭城拉斯維加斯上演決賽，東岸代表密爾沃基公鹿憑球星「字母哥」安迪度高安普貢獻「三雙」，領銜在第3節已拉開比數下，終以97：81輕取西岸代表奧克拉荷馬雷霆，首度奪冠，而字母哥亦以大熱姿態首膺此項賽事最有價值球員獎（MVP）。

公鹿此仗與雷霆在上半場拉成均勢，不過前者於第3節早段打出一段13：3攻勢拉開，加上全隊出色的防守令對方在最後兩節合共只攻入31分，最終輕鬆以97：81擊敗對方，首奪NBA盃冠軍。而是役貢獻「三雙」26分、19個籃板及10次助攻的安迪度高安普，在今屆賽事場均30.5分、10.2個籃板及7.7次助攻，賽後大熱當選賽事MVP。這名30歲希臘籍前鋒得獎時笑言：「這是久違的幸福之感，己隊上一次捧盃開香檳已是2021年（NBA總冠軍）的時候了。」而在決賽攻入23分的另一公鹿球星李拿特則認為球隊現時表現較開季進步不少，拿下這座錦標有助推動球隊爭取總冠軍這下一目標。

另外，聯盟今公布本季全新的NBA明星賽賽制，將再次廢除東、西岸明星隊對決外，屆時將分為4隊角逐，其中3隊為投票選出的全明星代表，餘下1隊則由聯盟一、二年生組成，屆時抽籤打淘汰賽，勝者晉級決賽爭冠，每場先取40分者勝。身為上屆明星賽MVP的李拿特對改制表示歡迎，但鳳凰城太陽球星杜蘭特則明言反對做法，認為此舉破壞傳統，「這是可怕的」。

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