游泳｜何詩蓓凱旋出席活動與民同樂　將稍作休息再計劃將來 (18:13)

27歲的何詩蓓日前在匈牙利首都布達佩斯上演的短池游泳世界賽女子200米決賽勇奪金牌，連續3屆在該項目封后。昨日才返港的Siobhan，今於中環海濱的香港摩天輪出席見面會，吸引包括學生在內超過300人到場，並進行互動交流和簽名拍照留念。作為活動贊助商大使的何詩蓓，在台上分享時表示明年初先專注自己身心健康，並笑言：「將與姐姐一同觀賞Coldplay香港演唱會。」

早前透露在游泳方面將稍作休息的何詩蓓，雖現時仍很喜歡游泳，但她坦承因年齡愈來愈年長，故認為自己未能保持過去10年以來的密集訓練，「我想最大考慮因素是身體的恢復能力，若決定在未來保持練習，是怎樣更有效地訓練，我覺得不是訓練愈多就會變得愈快，而是可以訓練得更聰明」。對於未來計劃，這名巴黎奧運兩銅得主稱需要時間決定會否繼續「游泳之路」，「對我來說是一個非常重大的決定，我真的需要思考接下來的計劃是怎樣，或者不會再游泳之後究竟會做些什麼」。

另被問及在短池世界賽另一項強項100米自由泳決賽僅獲「梗頸四」無緣獎牌，Siobhan表明對今次成績未感失望，「我知自己的短衝能力可能沒有之前那麼好，過去我大部分專注地方都是在比較耐力性的訓練，我賽前已知道不會游出個人最佳時間，所以目標是享受整個比賽」。至於200米自由泳，她表明從沒想過再奪冠，「我不想有這想法下令自己更緊張，當看到首名觸池，加上能做到1分50.62秒時便感到很放鬆」。

總結今年，何詩蓓認為最難忘賽事是今夏出戰巴黎奧運，「一方面進入泳池後看到很多香港觀眾，另一方面我的父母及姐姐亦有親身到場觀賽，感受到其他人的支持」。

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