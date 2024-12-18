名宿訪港｜8皇馬巴塞名宿校訪　偕小球員猜馬騮鬥波　古華特笑簽宿敵球衣 (14:09)

8名巴塞及皇馬名宿今早到訪墨爾文國際學校出席交流活動，包括將代表巴塞隆拿傳奇隊出戰的古華特、文迪達和沙維奧拿，以及代表皇家馬德里球星隊的魯爾巴禾、迪拿列特、阿馬維斯卡、紐尼斯和梅里迪斯。眾人先與該校小學生玩「馬騮搶球」熱身，然後於小型比賽中輕舒腳頭。

儘管一班學生不曾見證過這8名宿的當打時期，到壓軸的互動環節時還是踴躍索取合照和簽名。一名小朋友天真無邪的詢問巴塞舊將古華特能否為其皇馬球衣簽名，古華特也大方答應。至於坐在他身旁、同時效力過巴塞及皇馬的沙維奧拿，面對同樣處境則未顯違和感。

表演賽其餘參戰球星包括代表皇馬球星隊的前世界足球先生費高、簡拿華路、西班牙昔日鋼門卡斯拿斯，以及代表巴塞傳奇隊的法國傳奇前鋒亨利、西班牙2010年世界盃冠軍成員沙維和佩奧爾等。另一皇馬名宿羅拔圖卡路士日前在東京出戰另一場巴塞對皇馬名宿賽時傷出，香港行上陣成疑；主辦方TIMEWOW代表甘銘褀今回應傳媒時說，該巴西「重炮王」仍會抵港。