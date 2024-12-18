足球｜雲尼斯奧斯首奪FIFA年度最佳男足球員　17年來巴西首人獲獎 (04:20)

皇家馬德里於10月底曾集體杯葛由著名體育雜誌《法國足球》頒發的金球獎（Ballon d'Or）頒獎禮，為旗下主將雲尼斯奧斯祖利亞失落獎項表達不滿。不過，來到今晨的FIFA頒獎禮，一眾皇馬將帥均現身多哈，最終雲尼斯奧斯亦得嘗所願，在投票計算總分取得最高的48分，力壓43分的洛迪卡斯簡迪，以及37分的皇馬隊友祖迪比寧咸，首度獲選為FIFA年度最佳男足球員，亦是繼2007年的卡卡在獎項前身的世界足球先生獲獎後，相隔17年再有巴西球員獲此殊榮。

至於65歲皇馬意籍名帥「肥安」安察洛堤則首度獲選為年度最佳男足教練。今夏助阿根廷隊衛冕美洲國家盃的32歲門將達米安馬天尼斯，則繼前年後再膺年度最佳男足門將。

另外，效力巴塞隆拿的26歲西班牙國腳邦瑪蒂連續兩年當選年度最佳女足球員；至於年內先後帶領車路士女足奪英超冠軍及美國女足贏得巴黎奧運金牌的48歲英籍教頭愛瑪希絲，則首膺年度最佳女足教練。

FIFA年度頒獎禮主要得獎名單：

獎項 / 得獎者（國籍／代表球隊）

最佳男足球員 / 雲尼斯奧斯祖利亞（巴西／皇家馬德里）

最佳女足球員 / 邦瑪蒂（西班牙／巴塞隆拿）

最佳男足教練 / 安察洛堤（意大利／皇家馬德里）

最佳女足教練 / 愛瑪希絲（英格蘭／車路士、美國隊）

最佳男足門將 / 達米安馬天尼斯（阿根廷／阿士東維拉）

最佳女足門將 / 艾莉莎妮夏（美國／芝加哥紅星）

最佳入球（普斯卡斯獎） / 阿歷真度加拿祖（阿根廷／曼聯）

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