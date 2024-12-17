東亞外｜陳肇鈞首在韋斯活麾下建功 自知「仲有貨」貢獻港足 吳宇曦享受球迷歡呼 (23:44)

隨着東亞盃外圍賽結束，港足亦已完成2024年最後一場國際賽。由今年初在亞洲盃決賽周射入歷史性一球兼在年底最後一仗建功的陳肇鈞，雖在韋斯活麾下兩個月來7仗僅兩次正選，對此他稱：「要我像上季入10多球，或在亞洲盃入波才叫交到表現，可說是做不到，只可每場畀盡、做到教練指示。今季我在大埔球會和港隊都在取平衡，在不同位置幫到球隊已好足夠」。
陳肇鈞今場東亞外決賽5：0大勝關島隊復任正選，在韋斯活麾下首次建功更梅開二度，賽後他稱港足循正確方向發展，「大家看到教練這套是得已贏了6場，有頗全面進攻模式，球員亦取得信心，是向好正確方向發展。我和教練相處幾好，不太介意輪換，最緊要港隊進度符合預期，未來面對同級球隊都不會驚、入到波，這是最重要」。他稱由前帥安達臣最後領軍數仗起，自覺發揮開始一般，「感覺上無了存在感，但不應懷疑自己，我知仲有貨可貢獻港隊」。這名上季港超「四料足球先生」這場入球後向鏡頭展示4隻手指，他笑言以此「向大家提返我的存在」。離東亞盃決賽周還有逾半年，他稱會先着眼明年3月的亞洲盃外圍賽作為試練去備戰東亞盃。
下半場入替的吳宇曦代表港足首在香港大球場亮相，他稱享受球迷叫他的名字歡呼。他拒絕回應獲英超球會李斯特城垂青的傳言，以及下半季是否續留東方，僅稱過去半年得到的收穫感覺夢幻，展望明年繼續入大港腳能參與東亞盃決賽周。陳肇鈞提點這名18歲東方小將是有潛力球員，但仍需拿捏比賽節奏。
港足主教練韋斯活賽後總結這次東亞外之旅，稱滿意球隊這3仗的進展，並昂首明年3月展開的亞洲盃外圍賽，「足總、球隊和球迷都在逐漸成長中。想我經常說，倘若球迷入場，我們甚少會讓球迷失望的離開。現在我們會向下個目標進發，那就是獲得亞洲盃參賽資格」。
中華台北隊的港足前帥加利韋特，2018年11月帶領港足從東亞外出線後，翌月離隊轉教日本球會東京綠茵。韋斯活被問到會否有機會接受其他挖角，回應道：「我沒有考慮這點，我只想着成功；我們開始展示一點成果，但就如我跟球員所說，我們不能就此停步。足球有個壞習慣，往往在你自滿的時候勒住你的脖子。」
在出戰亞盃外前，港足下月還會出戰省港盃。韋斯活表明希望以強陣出擊，但需視乎各球會意願，「始終不是國際賽期，球會有權不放人。或者這是一個機會讓其他我未觀察的球員一展身手。我們必須顧及未來，不能總是以相同陣容應戰」。
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