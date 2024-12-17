東亞外｜陳肇鈞首在韋斯活麾下建功 自知「仲有貨」貢獻港足 吳宇曦享受球迷歡呼 (23:44)

陳肇鈞今場東亞外決賽5：0大勝關島隊復任正選，在韋斯活麾下首次建功更梅開二度，賽後他稱港足循正確方向發展，「大家看到教練這套是得已贏了6場，有頗全面進攻模式，球員亦取得信心，是向好正確方向發展。我和教練相處幾好，不太介意輪換，最緊要港隊進度符合預期，未來面對同級球隊都不會驚、入到波，這是最重要」。他稱由前帥安達臣最後領軍數仗起，自覺發揮開始一般，「感覺上無了存在感，但不應懷疑自己，我知仲有貨可貢獻港隊」。這名上季港超「四料足球先生」這場入球後向鏡頭展示4隻手指，他笑言以此「向大家提返我的存在」。離東亞盃決賽周還有逾半年，他稱會先着眼明年3月的亞洲盃外圍賽作為試練去備戰東亞盃。

下半場入替的吳宇曦代表港足首在香港大球場亮相，他稱享受球迷叫他的名字歡呼。他拒絕回應獲英超球會李斯特城垂青的傳言，以及下半季是否續留東方，僅稱過去半年得到的收穫感覺夢幻，展望明年繼續入大港腳能參與東亞盃決賽周。陳肇鈞提點這名18歲東方小將是有潛力球員，但仍需拿捏比賽節奏。

港足主教練韋斯活賽後總結這次東亞外之旅，稱滿意球隊這3仗的進展，並昂首明年3月展開的亞洲盃外圍賽，「足總、球隊和球迷都在逐漸成長中。想我經常說，倘若球迷入場，我們甚少會讓球迷失望的離開。現在我們會向下個目標進發，那就是獲得亞洲盃參賽資格」。

中華台北隊的港足前帥加利韋特，2018年11月帶領港足從東亞外出線後，翌月離隊轉教日本球會東京綠茵。韋斯活被問到會否有機會接受其他挖角，回應道：「我沒有考慮這點，我只想着成功；我們開始展示一點成果，但就如我跟球員所說，我們不能就此停步。足球有個壞習慣，往往在你自滿的時候勒住你的脖子。」

在出戰亞盃外前，港足下月還會出戰省港盃。韋斯活表明希望以強陣出擊，但需視乎各球會意願，「始終不是國際賽期，球會有權不放人。或者這是一個機會讓其他我未觀察的球員一展身手。我們必須顧及未來，不能總是以相同陣容應戰」。

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