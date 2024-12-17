保齡球｜殘疾人世界賽下月中啟德保齡球館上演　港隊13男9女主場迎敵爭佳績 (17:00)

殘疾人保齡球世界賽將於明年1月17日起一連8日，在設有40條球道的啟德體育園Top Bowl保齡球場館舉行，今公布賽事將分為7個組別，TPBI、TPB2及TPB3為3個不同程度的視障運動員；TPB4將細分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員；身體殘障組別則是為TPB8輪椅運動員，TPB9下肢殘疾運動員及TPB10上肢殘疾組別，參賽隊伍包括有18個國家地區共約190名運動員，其中港隊將派出22人，13名男將包括曾在亞洲殘疾人保齡球錦標賽奪得4面金牌的TPB3組別張凱童，而9名女將包括有在亞洲賽收穫1金1銀的TPB1組別劉曉真。市民可免費入場觀賽。

此外，張凱童連同為港隊在巴黎殘奧輪椅羽毛球摘銀的陳浩源、硬地滾球金牌得主何宛淇，以及2023年保齡球世界賽男子3人賽奪金的胡兆康，在會上獲邀上台分享及參與迷你保齡球體驗活動。其中張凱童表示今次是以獎牌為目標，「我雖然本身比較怕光，但新球場對我來說都覺得很舒服，場地燈光亦較柔和，地面上沒有梯級，球道前面還有一個很大的LED螢幕，為我們提供不同資訊」。問及主場出戰的感受，他則稱：「可以率先到球場練習，提早適應球場，加上家人也能夠過來觀賽。」

由於IBF保齡球世界盃亦將於明年1月5至14日上演，同場的40歲港隊名將胡兆康坦言現時已感少許緊張，「美國隊或派出職業球手，而馬來西亞、新加坡也有些強隊過來，但必須專注自身發揮，並期待抽到好籤，最終能夠晉級至4強在灣仔伊利沙伯體育館打球」。對於準備情况，這名港隊「大師兄」則盼盡快到Top Bowl保齡球場館練習，「始終會參加4人賽，4名隊友需要打不同路線，可以盡快嘗試不同球款或者研究戰略是怎樣，既可以打到高分，又能快點適應球道」。另被問及新球場對保齡球發展的影響，他認為新場地能吸引更多人參與這項運動，有助發掘具潛質的運動員。

為配合今次賽事，香港賽馬會另從即日起至本月30日在奧海城2期舉行體育與文化攤位展覽及迷你保齡球體驗活動，設有3條迷你保齡球道供公眾試玩，提高市民對保齡球運動的認識。此外，中國香港保齡球總會將在明年1月4日在啟德體育園的保齡球場館舉辦體驗活動，屆時港隊及馬來西亞代表隊將為少數族裔青少年、基層兒童及視障兒童進行示範及分享。