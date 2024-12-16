東亞外｜港足明晚大球場決戰關島　爭闖明年決賽周　黃威徐宏傑拒輕敵 (21:12)

中國香港vs.關島 香港大球場 明晚20：00 開賽 票價$200/60（港台電視32台直播）

世界排名第156名的港足在今屆東亞外主場出擊，先後以3：0大勝蒙古隊及2：1險勝中華台北隊成為B組首名；世界排名203位的關島隊在A組則2：1挫澳門隊，並取得5年來首場國際賽勝仗。

翻查資料，港足曾在7屆東亞外遇上關島這支老對手，往績6勝1和完全佔優，而且在2003、2005、2007及2009年4屆均大炒對手10球以上，分別贏11：0、15：0、15：1及12：0，名宿射手「陳七」陳肇麒在當中3仗連同2012年一屆梅開二度，4場狂轟18球之多，自此被球迷封為「關島屠夫」成一時佳話。

港足在主帥韋斯活帶領下近况已五連勝，只要明晚再勝一仗，將連續3屆晉身東亞盃決賽周，明夏與中、日、韓東亞3強對壘。不過港足於2014年一屆東亞外作客台北只能0：0悶和關島，該仗正選上陣的中場黃威也稱仍記得該仗，因此不能掉以輕心，「當年記得是圍住攻但最後都是0：0。正如現在中華台北都不是以前那隊，不能像以前輕鬆贏4、5球。我們對現時的關島隊實力不了解，只能靠賽前會議分析部署」。上仗對中華台北奠勝的後衛徐宏傑也稱，球隊要保持專注，做好恢復去準備。

關島隊陣中有兩名日裔球員森本利昂及伊藤匠，分別在菲律賓及老撾聯賽效力，前者日前便建功協助擊敗澳門隊，其餘球員則主要在美國大學聯賽等非職業聯賽落班。

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