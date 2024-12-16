桌球︱小將雷佩凡蘇格蘭賽決賽贏中國「內訌」　首奪排名賽冠軍　稱「證明努力是有用的」　 (20:18)

2003年生於陜西省安康市雷佩凡，於2019年開始出席世界桌球職業賽場，惟從未躋身排名賽8強，卻在蘇格蘭一鳴驚人。他先在64強賽以局數4：1輕取伊朗選手賀辛華費爾，之後先後同以4：3險勝英籍名將梅菲及冰咸，接着在8強和4強以5：4及6：5，分別淘汰另一英籍球手福特，以及世界排名第4的北愛爾蘭好手麥克艾倫，與吳宜澤會師決賽。雷佩凡在這場決戰先聲奪人連贏4局，雖一度被吳宜澤追至僅落後4：5，卻最終無驚無險，在末局勝68：0下，以9：5勝出封王。

雷佩凡賽後承認去年陷於低潮令自己「非常不容易」，這次賽前的目標亦只是闖入個人最佳成績16強，「後來能進決賽已經是非常意外了……這個冠軍對自己意義重大，證明努力是有用的，我會繼續努力」。

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