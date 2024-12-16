桌球︱小將雷佩凡蘇格蘭賽決賽贏中國「內訌」　首奪排名賽冠軍　稱「證明努力是有用的」　 (20:18)

年僅21歲的小將雷佩凡，日前在愛丁堡舉行的蘇格蘭桌球公開賽接連淘汰梅菲及麥克艾倫等名將後，今晨（16日）更在中國「內訌」決賽，以局數9：5擊敗同齡的吳宜澤，首奪排名賽冠軍，世界排名亦由賽前的第85位，急升至第43位，而吳宜澤也升至個人新高的第25位。
2003年生於陜西省安康市雷佩凡，於2019年開始出席世界桌球職業賽場，惟從未躋身排名賽8強，卻在蘇格蘭一鳴驚人。他先在64強賽以局數4：1輕取伊朗選手賀辛華費爾，之後先後同以4：3險勝英籍名將梅菲及冰咸，接着在8強和4強以5：4及6：5，分別淘汰另一英籍球手福特，以及世界排名第4的北愛爾蘭好手麥克艾倫，與吳宜澤會師決賽。雷佩凡在這場決戰先聲奪人連贏4局，雖一度被吳宜澤追至僅落後4：5，卻最終無驚無險，在末局勝68：0下，以9：5勝出封王。
雷佩凡賽後承認去年陷於低潮令自己「非常不容易」，這次賽前的目標亦只是闖入個人最佳成績16強，「後來能進決賽已經是非常意外了……這個冠軍對自己意義重大，證明努力是有用的，我會繼續努力」。
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