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游泳｜短池世界賽煞科累計刷新30項世績　諾爾邦迪與禾殊分膺最佳男女泳手 (19:03)

一連6日的短池游泳世界賽今晨（16日）於在匈牙利首都布達佩斯煞科，來自195個國家及地區泳手共刷新30項世界紀錄創賽事歷來最多。其中美國隊女飛魚禾殊獨取7金及打破11項世績，與收穫3金及取得3項世績的23歲瑞士隊男泳將諾爾邦迪分別榮膺今屆最佳男、女子泳手。

煞科日共有10項決賽，21歲美國天才「女飛魚」禾殊昨在女子50米自由泳準決賽已游出22.87秒破世績首名晉級，今在決賽以22.83秒再刷新世績奪金；她之後再與隊友莉莉京治、姬迪道格拉斯、以1分58.04秒於女子200米背泳決賽創世績奪金的妮根史密夫出戰女子4x100米混合泳接力決賽，游出3分40.41秒輕鬆刷新世績封后。男子組方面，美籍代表盧克賀臣在200米自決賽游出1分38.61秒，改寫自己日前的世績封王；而曾在50米自初賽及準決賽兩破世績的開曼群島籍泳手佐敦曲斯在決賽游出20.19秒奪冠；原為俄籍的中立運動員隊則在4x100米混合泳接力決賽以3分18.68秒創世績奪金。

至於國家隊泳手，覃海洋繼日前在男子100米蛙泳決賽後上奪冠，今在男子50米蛙決賽游出25.42秒再下一城；唐錢婷則在女子50米蛙決賽以28.86秒摘銀，金牌得主為游出28.54秒的立陶宛隊泳將美露迪；唐錢婷其後與隊友錢心安、陳露穎及劉姝含於女子4x100米混合泳接力決賽收穫銅牌。

獎牌榜方面，最終美國隊以18金13銀8銅共39面獎牌排榜首；中立運動員隊及加拿大隊緊隨分別排第2、3名；國家隊則以3金1銀1銅得第4名完賽。另外，法國隊「新水神」馬爾尚及加拿大女飛魚麥堅杜殊，則分別奪得世界泳聯年度最佳男、女泳手。

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