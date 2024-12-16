英超︱曼聯完場前連入兩球反勝曼市打吡　曼城近11仗第8敗　哥迪奧拿承認未找到解決辦法 (15:23)

艾摩廉今仗意外地未有將拉舒福特及加拿祖列入大軍引起熱論，改為美臣蒙特正選，但他開賽14分鐘再度傷出，由明奈入替。曼市雙雄近期表現均不穩，戰至21分鐘才有首次射門，由曼城鋒將菲爾科頓遠射柱邊出界。紅魔今場控球率及攻勢上都不落下風，但戰至36分鐘，繼此前多仗再次角球失波，曼城中場奇雲迪布尼傳中省到守將略改變方向，後衛加華度爾迎頂破網，為藍月半場領先1：0。落後的曼聯下半場漸多威脅機會，前鋒海倫64分鐘在禁區內被中堅魯賓戴亞斯鏟跌，但球證安東尼泰萊未有示意；紅魔隊長般奴費南迪斯75分鐘接應海倫妙傳後單刀挑射出迎的門將艾達臣摩拉斯卻斜出。戰至88分鐘，今仗串演曼城左閘的馬菲奧斯紐尼斯犯錯回傳乏力，被阿密特迪亞路截球，更回防心切在禁區內踢跌對方被罰12碼，般奴費南迪斯主射中鵠扳平。不足2分鐘，曼聯後衛利辛度馬天尼斯後場精準長傳，阿密特接應後挑球越過艾達臣後再推射入網，結果憑這名22歲科特迪瓦隊翼鋒兩度貢獻，助紅魔戲劇性地2：1絕殺同市宿敵，結束英超兩連敗後16戰22分續排第13位，距16戰27分跌至第5的曼城只差5分。

艾摩廉繼上月歐聯仍在士砵亭後，一個月內兩度擊敗哥迪奧拿的曼城，賽後更獲曼聯名宿堅尼及加利尼維爾支持棄用近期表現欠佳的拉舒福特及加拿祖；《曼徹斯特晚報》更稱賽前收到預計陣容與今場正選一致，指出球隊內部洩密問題嚴重。對此艾摩廉解釋並非紀律問題，而是評估了球員過去一周操練及比賽表現、與隊友互動，以及場外行為等因素而作出的選擇，「他們有天賦，但必須為爭取球隊位置而努力。今場證明我可以將任何球員排除在陣容以外，只要團結一致，就能設法取勝。他們（拉舒福特及加拿祖）在最新一課訓練得非常賣力，結束一場比賽後，就是新的一周新的開始，我們拭目以待」。他讚揚阿密特在前帥坦夏格及前助教雲尼斯達萊栽培下得到長足進步，但同時仍記得上場聯賽主場2：3負諾定咸森林的「風暴」，提醒麾下勿因勝出打吡便得意忘形。而拉舒福特賽後有在社交網發文，顯示在家觀戰及祝賀隊友勝利。

另邊廂，曼城吞下聯賽第5場敗仗，近一個半月11場各項賽事已輸8場僅1勝。哥迪奧拿賽後自責道：「今年這類情况不幸地發生了很多次，我們犯了很多錯誤、踢得不夠流暢，比賽幾乎結束時送了兩個失球，但不是怪那個球員的責任。今季對我們十分艱難，未有發揮出最佳水平，之前兩季我們都沒有輸過這麼多場。我是領隊，必須找到解決辦法，但目前還未找到，這是事實」。藍月下場英超於周六作客惡鬥阿士東維拉。